Stranger Things 4 chi sono i doppiatori dei protagonisti

Pazzi di Stranger Things? Allora forse vorrete anche scoprire chi sono i doppiatori dei protagonisti nella versione italiana della serie Netflix.

Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown: certo, i protagonisti di Stranger Things. I loro nomi e i loro volti sono ormai noti a tutti i fan della popolarissima serie Netflix, di cui è appena uscita venerdì la seconda parte dell’attesissima e acclamatissima quarta stagione. Ma che dire delle loro voci?

Molti fan e spettatori non anglofoni ovviamente vedono la serie su Netflix selezionando il doppiaggio italiano inevece di quello originale in inglese, e quindi non conoscono le voci vere degli attori della serie, ma quelle dei doppiatori nostrani. Per cui, questi ultimi vanno considerati a tutti gli effetti dei protagonisti di Stranger Things, contribuendo in qualche modo, con la loro recitazione, al successo della serie nel nostro Paese. Ma chi dobbiamo ringraziare, quindi, per le voci di Undici e tutti gli altri?

Stranger Things: chi sono i doppiatori italiani dei protagonisti

GIUPPY IZZO (Joyce)

Dietro il volto di Winona Ryder si nasconde una delle più note e apprezzate doppiatrici italiane in circolazione: Giuppy Izzo viene da una famiglia di artisti, dato che suo padre Renato è stato uno dei più grandi doppiatori e direttori di doppiaggio in Italia; inoltre, lo stesso lavoro lo fanno le sorelle maggiori Rossella, Simona e Fiamma. Ha 54 anni e ha dato la voce anche a Renée Zellweger, Rachel Weisz, Jennifer Connelly e Halle Berry.

ALESSANDRO BUDRONI (Hopper)

50enne livornese, è noto per aver doppiato non solo David Harbour in Stranger Things, ma anche Channing Tatum, Tego Calderon e Taika Waititi.

GIULIO BARTOLOMEI (Mike)

Classe 2004 (quindi, due anni in meno di Finn Wolfhard), Giulio Bartolomei presta la voce a Mike Wheeler dalla seconda stagione di Stranger Things e anche lui viene da una famiglia di doppiatori: sua sorella maggiore Vittoria fa lo stesso mestiere, così come i cugini Alessio e Veronica Puccio e Lucrezia Marricchi.

CHIARA FABIANO (Undici)

Anche lei del 2004, doppia Millie Bobby Brown dalla prima stagione, ed è la sorella minore del doppiatore Mattia Fabiano. La sua voce è ormai strettamente legata a quella della giovane attrice britannica, che ha doppiato anche in Enola Holmes.

MATTIA FABIANO (Dustin)

Un’altra voce “storica” di Stranger Things in versione italiana: Mattia Fabiano, fratello di Chiara Fabiano (maggiore di due anni), presta dalla prima stagione la voce al personaggio di Dustin, interpretato dall’attore italoamericano Gaten Matarazzo, di cui è coetaneo.

LUCA DE AMBROSIS (Lucas)

Romano e un altro professionista uscito da una famiglia di doppiatori di primo piano: suo nonno era Luciano De Ambrosis, suo padre è Massimo e sua madre è l’assistente al doppiaggio Elena Masini, mentre suo fratello maggiore è Daniele. Nella serie Netlix dà la voce all’attore afroamericano Caleb McLaughlin.

LORENZO OBERTI (Will)

In italiano, il ruolo di Will Byers è uno dei più complicati dell’intera serie: Lorenzo Oberti, giovane doppiatore emergente, è infatti la terza voce diversa in quattro stagioni per il personaggio interpretato da Noah Schnapp. Nella prima stagione il ruolo era andato a Lorenzo Farina, ma da quello successivo è passato a Emanuele Suarez, mentre dalla quarta è stato assegnato a Oberti.

VITTORIA BARTOLOMEI (Max)

La sorella maggiore di Giulio Bartolomei (che in Stranger Things doppia Mike) è la voce italiana dell’attrice Sadie Sink, che ha doppiato anche in Haley e Fear Street.

VERONICA BENASSI (Nancy)

Classe 1999, Veronica Benassi è figlia di Stefano e Chiara Salerno, e sorella minore di Isabella, tutti e tre doppiatori. Tra le attrici che ha doppiato ci sono Angourie Rice, Mackenzie Foy e Thomasin McKenzie, oltre ovviamente a Natalia Dyer, la Nancy Wheeler di Stranger Things.

FEDERICO CAMPAIOLA (Jonathan)

La voce di Charlie Heaton è quella di Federico Campaiola, che potreste aver già sentito in serie come Jessica Jones, Legends of Tomorrow, o nei film con attori come Lucas Hedges e Tye Sheridan. È nato a Roma nel 1995, suo madre è la doppiatrice Monica Ward, suo fratello è Alessandro Campaiola e i suoi zii sono Luca e Andrea Ward.

ALESSANDRO CAMPAIOLA (Steve)

Il rivale di Jonathan per il cuore di Nancy è doppiato dal fratello maggiore del doppiatore di Charlie Heaton: dietro il volto di Joe Keery, nella versione italiana di Stranger Things si nasconde dunque Alessandro Campaiola, classe 1992 e, come abbiamo visto, figlio e nipote d’arte.

EMANUELA IONICA (Robin)

È nata in Romania nel 1997, ma tre anni dopo era già a Roma e presto si è rivelata un grande talento del doppiaggio, al punto da iniziare a lavorare già a 9 anni. Emanuela Ionica è nota soprattutto per essere stata la voce della protagonista Martina Stoessel in Violetta, ma ha doppiato anche note attrici come Elle Fanning, Zendaya, Hailee Steinfeld, Chloe Moretz e Bella Thorne. Curiosamente, una delle poche doppiatrici non figlia d’arte doppia in Stranger Things un’attrice figlia d’arte: Maya Hawke, figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman.