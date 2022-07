Quale canzone ti salverebbe da Vecna su Spotify: come funziona

La musica ha sempre giocato un ruolo cruciale nelle atmosfere di Stranger Things ma con Vecna le regole del gioco sono cambiate. Una canzone fa parte della trama.

I Duffer Brothers sono riusciti nell’impresa di riportare in classifica, al primo posto, Running Up That Hill di Kate Bush. Un brano senza tempo che di certo le nuove generazioni non conoscevano o che forse avevano semplicemente sentito di sfuggita (volendo generalizzare). Con la quarta stagione di Stranger Things tutto è cambiato e la canzone è ormai ovunque sui social. Perché ciò è accaduto con questo brano e non con i tanti classici del passato proposti nelle stagioni precedenti? Il motivo è presto detto: Vecna. La musica ti salverà dal mostro che si cela nelle ombre. Sappiamo il titolo che Max ascolterebbe in loop ma quale canzone salverebbe voi?

Upside Down Playlist

Quale canzone ti salverebbe da Vecna? Impossibile non porsi questa domanda dopo aver visto “quella scena” con Max. È da lì che tutto ha avuto inizio. Un fenomeno globale che ha spinto tantissimo a cimentarsi in svariate challenge a tema.

Alla fine anche Netflix ha detto la sua e lo ha fatto in maniera esaltante. Avviata una partnership con Spotify, è nata la Upside Down Playlist. Questa non è altro che una playlist dinamica, i cui brani all’interno non sono fissi, tutt’altro. Muta e si adatta a seconda dell’utente che ci accede.

Il sistema attinge alla cronologia delle canzoni che abbiamo ascoltato, arrivando così a elaborare una cronologia in linea con i gusti dell’ascoltatore. Il risultato finale è una playlist di 50 brani che di certo vi sono entrati nel cuore in passato o di recente.

Questo a patto che siate gli unici a utilizzare il vostro account. Cosa accade infatti con il pacchetto family? Il risultato sarà più vario, ovviamente. I generi saranno differenti ma ci saranno dei punti in comune. Da una parte il pop e dall’altra il rock e nel mezzo magari un po’ di cult glam rock. Un modo carino per scoprire quella canzone in grado di salvare sia voi che i vostri cari o magari la dolce metà che avete al fianco.

Tutte le canzoni hanno dunque lo stesso potete salvifico contro Vecna? Tutt’altro. La vera e propria savior song, ovvero quel brano in grado di tenere a bada il potere mentale del villain della quarta stagione è la prima. Il resto le si avvicina enormemente.