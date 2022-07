By The Sea Angelina Jolie: c’entra nel flop del film

By The Sea è l’ultimo film girato insieme da Angelina Jolie e Brad Pitt, rivelatosi un tremendo flop al botteghino.

Realizzato nel 2014 e uscito nelle sale cinematografiche nel 2015, By The Sea rappresenta una macchia indelebile nel ricco curriculum di Angelina Jolie. Un flop criticato duramente dai media e dal pubblico, che l’hanno ritenuta ben più responsabile dell’allora marito Brad Pitt, considerando il suo ampio coinvolgimento nel progetto, davanti e dietro la macchina da presa. I due interpreti si sono calati nei panni dei protagonisti Roland e Vanessa, uno scrittore e un’ex ballerina intenti a salvare ciò che resta del loro rapporto.

Il film al tempo poteva contare sulla spinta garantita proprio dalle due star di Hollywoood. I Brangelina si erano infatti appena sposati. A posteriori, il film si è rivelato un’inquietante premonizione sulla deriva del loro matrimonio.

By The Sea: il flop di Angelina Jolie

Il film con protagonisti i Brangelina è uscito nelle sale cinematografiche il 13 novembre 2015. L’attesa intorno a questo prodotto era alle stelle, ma la pellicola si è rivelata un tale insuccesso da essere ritirata in moltissime sale dopo appena qualche settimana. A fronte di una spesa di circa 10 milioni, By The Sea ha guadagnato poco più di 3 milioni d’incasso. Oltre al fallimento del botteghino, la critica ha rincarato la dose, giudicando molto negativamente il film.

Alla regia di By The Sea c’era proprio Angelina Jolie, che si trovava alla sua terza esperienza dietro la macchina da presa. Dopo il documentario A Place in Time e il primo lungometraggio Nella terra del sangue e del miele, l’attrice di Maleficent aveva realizzato Unbroken, un titolo che ha ottenuto un discreto successo e che faceva ben sperare per By The Sea. Attese completamente tradite, con il film successivo che è stato un flop incredibile. La diva non si è limitata a girare la pellicola e interpretare la protagonista Vanessa. Ha anche realizzato la sceneggiatura e il suo nome è tra i produttori, insieme a quello dell’allora consorte.

By The Sea: trama e cast

I protagonisti di By The Sea sono dunque Vanessa e Roland, interpretati da Angelina Jolie e Brad Pitt, una coppia in crisi che decide di fuggire da New York per ritrovare il proprio equilibrio in un piccolo paesino in Francia affacciato sul mare. I due protagonisti sono alle prese coi loro demoni: Roland soffre del blocco dello scrittore e sta sviluppando una preoccupante dipendenza dall’alcol, mentre Vanessa soffre di depressione e abusa di psicofarmaci.

La vita dei due, monotona e piatta, vive una svolta quando tramite un buco nel muro iniziano a spiare la vita dei vicini di stanza nell’hotel dove alloggiano. Vanessa e Roland ritrovano così entusiasmo e vitalità, ma nella donna nasce anche una pericolosa ossessione per il suo vicino di stanza, interpretato da Melvil Poupaud.

By The Sea e il divorzio dei Brangelina

Il film è passato alla storia non solo come un incredibile flop, ma anche come la premonizione del divorzio dei Brangelina. La storia raccontata sembra anticipare quella vissuta dai due coniugi, che dopo il matrimonio hanno iniziato a conoscere i propri demoni, la dipendenza da alcol per Brad Pitt proprio come per Roland e l’insicurezza nata in Angelina Jolie come in Vanessa.

Il film dunque racconta la deriva del matrimonio tra i due protagonisti e sembra anticipare quella che avrebbero vissuto da lì a circa un anno Brad Pitt e Angelina Jolie, da quando nel 2016 la donna ha annunciato la propria volontà di divorziare dal marito.