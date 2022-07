Chi è Simone ex calciatore di Chi vuole sposare mia mamma

Chi è Simone l’ex calciatore protagonista di Chi vuole sposare mia mamma, format televisivo in onda su TV8 con la conduzione di Caterina Balivo.

Sta andando in onda dal 22 giugno la prima edizione di Chi vuole sposare mia mamma e grande protagonista è Simone. Il programma in chiaro su TV8 vede alla conduzione di Caterina Balivo. Lo show funziona in questo modo: offre alle mamme la possibilità di trovare una nuova anima gemella e tra i più gettonati c’è l’ex calciatore dei dilettanti. Queste sono accompagnate dai propri figli e per un periodo di tempo vivranno in una villa che accoglierà sei pretendenti che dovranno rispettare delle regole per provare a conquistare le mamme.

Ogni donna protagonista deve scegliere man mano quale pretendente eliminare col supporto del proprio figlio. Spicca dunque tra i protagonisti di questa prima edizione dello show troviamo Simone Tacconi che sta conoscendo mamma Stefania, accompagnata da suo figlio Giacomo. Andiamo a conoscere meglio il volto di Chi vuole sposare mia mamma.

Chi è Simone di Chi vuole sposare mia mamma

Simone di cognome fa Tacconi ed è un ex calciatore classe 1976, di ruolo faceva l’attaccante e in carriera ha vestito diverse maglie, oscillando tra l’Eccellenza e la Promozione. Nel 2010 è stato anche capocannoniere tra i Dilettanti modenesi con il Montombraro, siglando la bellezza di 25 gol. Nella sua carriera ha giocato in diverse squadre dell’Emilia-Romagna, protagonista nelle categorie inferiori a livello regionali con squadre come il Massa Lombarda e il Sasso Marconi 1924.

All’interno del programma, Simone si è presentato come pretendente di Stefania, donna di cinquanta anni accompagnata dal figlio Giacomo nella ricerca dell’anima gemella. Insieme all’ex calciatore in ballo per la donna ci sono anche Massimo e Antonio, oltre a una serie di uomini che ha potuto conoscere nella prima puntata. Tra l’ex calciatore e Stefania è scattato immediatamente il felling, con l’arrivo anche di un appassionato bacio sulle labbra. Nella seconda puntata di “Chi vuole sposare mi mamma” la donna ha ammesso l’esistenza di una forte attrazione fisica per Simone, ma anche il persistere di qualche dubbio. Sicuramente il concorrente ha saputo mettersi in mostra nel suo rapporto con la madre di Giacomo, con l’obiettivo di giocarsi bene le sue carte.