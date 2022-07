Una scena di Trappola in alto mare con Steven Seagal è diventata cult. Non un combattimento, bensì l’uscita di una ragazza da una torta.

Trappola in alto mare è un film del 1992, diretto da Andrew Davis e con la presenza di Steven Seagal e Tommy Lee Jones. Si tratta della pellicola che ha consacrato l’esperto di arti marziali. Questi interpreta il protagonista Casey Ryback, chiamato a scontrarsi con ben due antagonisti: William Strannix e il comandante Krill.

Il film ha ottenuto un grandissimo successo sia di critica che di botteghino. Tra i momenti più iconici di Trappola in alto mare c’è sicuramente la scena in cui la playmate Jordan Tate esce dalla torta. Una certa generazione ricorda benissimo le inquadrature in questione, ma chi è l’attrice che interpreta la ragazza che esce dalla torta?

Trappola in alto mare: chi è la ragazza che esce dalla torta

Si tratta di Erika Eleniak, modella e attrice ricordata soprattutto per quella scena. La ragazza che esce dalla torta in Trappola in alto mare nasce a Glendale, in California, il 29 settembre 1969. Suo padre è canadese con origini ucraine, mentre la madre ha antenati estoni e tedeschi e quindi Erika rappresenta un connubio molto eterogeneo di etnie. Sin da piccola entra nel mondo dello spettacolo grazie al padre, prendendo parte a diversi spot pubblicitari. L’esordio sul grande schermo avviene con un film a dir poco iconico: E.T. l’extra-terrestre di Steven Spielberg, in cui Erika Eleniak interpreta la piccola bambina che Elliott bacia a scuola.

Crescendo, Erika vive dei momenti difficili della sua vita, iniziando a fare uso di alcol e droghe durante le molte feste che frequenta a Los Angeles. Decisivo è il rapporto con Steve Ferguson, un ragazzo che la aiuta a disintossicarsi e con cui intraprende poi una relazione. L’attrice torna dunque sulle scene, inizia a lavorare come modella, posando nuda per Playboy, e appare nelle prime tre stagioni della serie Baywatch. Nel 1992 arriva dunque l’esperienza con Trappola in alto mare, che segna l’apice e il culmine della sua carriera. Progressivamente Erika Eleniak scompare dalle scene, si dedica a film e serie minori almeno fino al primo decennio del XXI secolo, per poi abbandonare il mondo della recitazione.