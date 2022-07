Jelena chi è la moglie di Novak Djokovic: ama l’Italia

Novak Djokovic è uno dei più grandi tennisti che abbiano mai calcato i campi da gioco ed è sempre accompagnato dalla moglie Jelena che fa il tifo per lui in ogni torneo

La moglie di Djokovic è da sempre colonna portante della sua vita e fondamentale per la sua straordinaria carriera. Jelena è a tutti gli effetti la donna che lo ha visto crescere, superare gli ostacoli e diventare uno dei più vincenti nello sport di cui è anche testimonial. Con 20 Grand Slam vinti, Djokovic è entrato nella storia e punta a consacrarsi a Wimbledon 2022. Il suo trofeo più importante è però il suo amore per la sua dolce metà che è nato addirittura tra i banchi di scuola! Jelena Djokovic ha conosciuto suo marito perché frequentavano lo stesso liceo e gli è stata accanto anche quando lui muoveva i primi passi nel tennis senza guadagnare cifre da capogiro come oggi. Quando lei studiava in Italia, Novak veniva spesso a trovarla. Il loro primo viaggio è stato a Montecarlo dove oggi Jelena e il suo marito vivono attualmente. Hanno raccontato in più occasioni che il loro primo ordine in un ristorante di lusso fu una tartare, sembrava un piatto succulento e di alta classe ma non sapevano fosse crudo. C’è tanto da scoprire su Jelena Djokovic.

Jelena Djokovic chi è

Jelena Djokovic è la moglie di Novak Djokovic il tennista serbo tra i più forti nella storia dello sport. Anche lei di origini serbe, è nata nel 1986 e ha 36 anni di età. Ha studiato in Italia all’Università Bocconi di Milano e parla italiano. Prima di sposare Djokovic, il suo cognome era Ristic. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2005 e si sono fidanzati nel settembre 2013. Il matrimonio è avvenuto a luglio 2014 e tre mesi dopo è nato Stefan, primo figlio della coppia. A settembre 2017 è nata la figlia Tara e proprio durante la gravidanza Jelena Djokovic è stata assente dal player’s box durante le partite del marito a Wimbledon nello stesso anno. È la stata la prima volta che la moglie di Djokovic non ha sostenuto suo marito dal vivo. Jelena è vegana ed è una grande fan di Instagram. Condivide regolarmente scatti d’amore con il marito sul suo profilo. È anche direttrice della loro associazione di beneficenza, la Novak Djokovic Foundation, che mira ad aiutare i bambini in Serbia a realizzare i loro sogni migliorando il sistema educativo del Paese.

Jelena Djokovic patrimonio

Il patrimonio di Jelena Djokovic e il marito Nole è una delle curiosità che più attira i fan del tennista. La loro è una fortuna considerevole di 180 milioni di euro, che si compone da un lato dei premi in denaro conquistato dal serbo durante la sua carriera e dall’altro dagli accordi pubblicitari. Novak Djokovic è addirittura in testa alla classifica dei montepremi conquistati nel mondo del tennis con un totale di 154,76 milioni di dollari. La coppia possiede una casa nel Principato di Monaco. Secondo le loro stesse dichiarazioni, non si tratta principalmente di trarre profitto dai prelievi fiscali bassi o quasi inesistenti, ma piuttosto di sfruttare la privacy del Principato. Numerose altre star hanno motivazioni simili, poiché i paparazzi non sono ammessi nel Principato di Monaco o lo sono solo in casi eccezionali. Il prezzo esatto della casa non è noto.

Il prezzo normale per un condominio di lusso a Monaco è compreso tra i 2 e i 5 milioni di euro. Nel 2017, Jelena e Novak Djokovic hanno acquistato un altro condominio di lusso a Miami Beach per 8,9 milioni di dollari. Tra le auto in possesso della coppia c’è una Peugeot 508 dal valore di 37000 euro grazie alla collaborazione con la casa automobilistica, inoltre pare che Jelena possegga altre auto perché amante dei veicoli e dei marchi tedeschi come Audi, BMW e Mercedes-Benz.