Scaletta Pinguini Tattici Nucleari 2022: date tour

Scaletta Pinguini Tattici Nucleari 2022 le date del tour estivo della band, che segue il grande successo dei concerti nei palazzetti.

Il 2022 passerà alla storia come l’anno del ritorno della musica dal vivo. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, i concerti sono tornati ad animare le serate dei grandi fan della musica e la stragrande maggioranza degli artisti ha potuto iniziare il proprio tour, rimandato per uno o due anni. Uno dei tour che ha raccolto maggior successo in questi mesi è quello dei Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti di una serie di concerti in giro per la penisola che hanno appassionato ed emozionato i tantissimi spettatori accorsi a sentirli suonare e cantare.

Il concerto di giovedì 7 luglio al Forum di Assago a Milano, il terzo nel capoluogo lombardo, ha chiuso la prima parte di tour dei Pinguini Tattici Nucleari. È stato un ritorno in scena incredibile per i Pinguini Tattici Nucleari, protagonisti di uno show unico, capace di emozionare i fan e di regalargli momenti di grande musica. Archiviata questa prima parte al chiuso, la band bergamasca è pronta a continuare il tour passando però nelle location all’aperto, cambiando anche in parte la struttura dei concerti.

Scaletta Pinguini Tattici Nucleari 2022: le novità

La seconda parte del tour dei Pinguini Tattici Nucleari prende il via sabato 9 luglio da Parma e si prolungherà fino alla metà di agosto. Come annunciato su Instagram, la band di Giovani Wannabe ha in mente alcune sorprese per queste nuove date all’aperto. Potrebbe esserci qualche cambiamento nella scaletta o magari qualche intermezzo diverso. Non è dato sapere cosa, ma sicuramente ci sarà qualche cambiamento.

Dopo lo straordinario successo della prima parte di tour, i cantanti di Ridere sono pronti a riprendere la loro marcia, passando a esibirsi all’aperto. In attesa di scoprire le novità che ci saranno in questa seconda parte del Dove eravamo rimasti tour, ripercorriamo la scaletta della prima parte della tournée, che potrebbe ricalcare anche quella della seconda:

Ridere

Nonono

Antartide

Giovani wannabe

Bergamo

Scrivile scemo

Rings Starr

Cancelleria

Freddie

Scatole (in acustico)

La storia infinita (in acustico)

Bagatelle (in acustico)

Verdura

Sciare

La banalità del mare

Sashimi

Scooby Doo

Medley

Irene

Lake Washington Boulevard

Tetris

Pastello bianco

Pinguini Tattici Nucleari tour estivo: date

sabato 9 luglio 2022 – Parma – Parma Cittàdella musica c/o Parco Ducale

domenica 10 luglio 2022 – Alba (CN) – Collisioni Festival c/o Piazza Medford

giovedì 14 luglio 2022 – Cosenza – Rendano Arena c/o Piazza XV Marzo

sabato 16 luglio 2022 – Catania – Wave Summer Music c/o Villa Bellini

venerdì 22 luglio 2022 – Bergamo – Bergamo Summer Music c/o Arena Estiva Fiera

domenica 24 luglio 2022 – Servigliano (FM) – NoSound Fest c/o Parco della Pace

martedì 26 luglio 2022 – Genova – Balena Festival c/o Arena del Mare

venerdì 29 luglio 2022 – Francavilla Al Mare (CH) – Shock Wave Festival – Lungomare Tosti

domenica 31 luglio 2022 – Matera (MT) – Sonic Park Matera c/o Cava del Sole

lunedì 8 agosto 2022 – Verona – Arena di Verona

sabato 13 agosto 2022 – Cattolica (RN) – Arena Regina