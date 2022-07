Scaletta Guns n Roses 2022 concerto Milano San Siro

Scaletta Guns n Roses 2022 le canzoni che il gruppo hard rock statunitense porterà sul palco dello stadio di San Siro per il concerto a Milano.

Il concerto dei Guns n Roses a Milano è sicuramente uno degli eventi più attesi dell’estate musicale italiana. Un’estate che sta portando moltissime band storiche nella penisola, dai Metallica ai Red Hot Chili Peppers che si sono esibiti a Milano, fino all’illusione degli Iron Maiden, il cui concerto a Bologna però è stato annullato per maltempo e sarà riprogrammato. Ora è il turno dei Guns n Roses, che domenica 10 luglio saranno di scena allo stadio San Siro di Milano per un concerto attesissimo.

Axl Rose, Slash e Duff McKagan saliranno sul palco dello stadio milanese per le ore 20:00, il loro show sarà preceduto da quello dei Dirty Honey alle 17:30 e dall’esibizione di Gary Clark Jr alle 18:30. Il concerto è quasi interamente sold out, sono rimasti alcuni biglietti in determinati settori, come il primo e il secondo numerato, ma è prevista una grandissima affluenza allo stadio per i Guns n Roses.

Scaletta Guns n Roses 2022

Un brivido ha percorso i fan dei Guns n Roses negli ultimi giorni, perché la band ha annullato la data di Glasgow prevista per il 5 luglio per non specificati motivi di salute di Axl Rose. Si è diffusa la paura dunque che anche lo show milanese potesse fare la stessa fine, ma l’allarme è rientrato e il concerto dei Guns n Roses si farà.

Per ciò che riguarda la scaletta, non è semplice intuire quali canzoni la band porterà sul palco. Non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale e quindi l’unico modello da poter prendere a riferimento è quello della data di Varsavia del 20 giugno, la cui scaletta potrebbe essere riproposta anche a Milano, con eventuali variazioni nell’ordine e nelle canzoni.

It’s So Easy

Mr. Brownstone

Chinese Democracy

Slither (Velvet Revolver cover)

Madagascar

Welcome to the Jungle

Back in Black (AC/DC cover)

Better

Estranged

Hard Skool

Double Talkin’ Jive

Live and Let Die (Wings cover)

Reckless Life

Rocket Queen

You Could Be Mine

I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover)

Absurd

Shadow of Your Love

Civil War

Slash Guitar Solo

Sweet Child o’ Mine

Wichita Lineman (Jimmy Webb cover)

November Rain

You’re Crazy

Knockin’ on Heaven’s Door (Bob Dylan cover)

Nightrain

Street of Dreams

Coma

Patience

Don’t Cry

Black Hole Sun (Soundgarden cover)

Paradise City