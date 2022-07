Chiara Maggenti chi è moglie di Damiano Carrara: il matrimonio

Chiara Maggenti chi è la moglie del giudice di Bake Off Damiano Carrara: le foto e il racconto del loro matrimonio in Toscana.

Chiara Maggenti e Damiano Carrara hanno pronunciato il fatidico sì nella splendida cornice della Toscana. Domenica 10 luglio è stato celebrato il matrimonio tra l’affascinante giudice di Bake Off e la sua splendida novella sposa, col rito religioso che si è svolto nella Basilica di San Frediano, a Lucca, e il ricevimento che ha preso vita nel borgo di Valle di Badia, in provincia di Pisa. Un matrimonio che corona tre anni di fidanzamento della coppia, che in realtà avrebbe dovuto sposarsi l’anno scorso, ma ha dovuto rinviare le nozze a causa di un infortunio di Chiara Maggenti. Ora, finalmente, il grande giorno per Damiano e Chiara è arrivato e presto vedremo anche uno speciale sul loro matrimonio in onda su Real Time.

Chi è Chiara Maggenti

Si sa molto poco su Chiara Maggenti, moglie del giudice di Bake Off Damiano Carrara. Fino a un anno fa, in realtà, non si sapeva nemmeno che il protagonista del celebre cooking show di Real Time fosse fidanzato, poi i due sono usciti allo scoperto e abbiamo iniziato a fare la conoscenza di Chiara. Sappiamo che la sposa di Damiano Carrara ha tre anni in meno del suo nuovo marito e che gestisce l’atelier che il pasticciere ha aperto di recente a Lucca.

Come si legge dal suo profilo Instagram, Chiara è la general manager dell’atelier, il connubio tra i due è dunque anche professionale oltre che sentimentale. Anche Chiara è originaria di Lucca, come suo marito, e infatti i due hanno scelto proprio la città toscana per suggellare il loro amore.

Chiara Maggenti Damiano Carrara il matrimonio: foto racconto

Domenica 10 luglio 2022 è stato quindi il grande giorno di Chiara Maggenti e Damiano Carrara. I due hanno pronunciato il loro “sì per sempre” nella Basilica di San Frediano a Lucca, davanti a un pubblico composto da amici e familiari. Il conduttore di Cake Star si è presentato con un elegante smoking nero, mentre Chiara ha optato per un abito a sirena con un lungo strascico.

Dopo le foto e i saluti di rito, i sposi e la compagnia festante si sono spostati nella location suggestiva di Valle di Badia, grazioso borgo in provincia di Pisa. Qui Damiano e Chiara si sono goduti il festoso ricevimento, con un aperitivo di finger food, un’elegante cena e infine la bellissima torta realizzata, ovviamente, da Carrara stesso. Tra gli invitati anche diversi vip, come Katia Follesa e Angelo Pisani. Il giorno delle nozze di Chiara Maggenti e Damiano Carrara rivivrà, come detto, in un attesissimo speciale su Real Time. Nel frattempo, si possono vedere sui social dei due sposi moltissime foto del loro grande giorno.