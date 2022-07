Fedez come sta nonna Luciana “problema riabilitazione”

Fedez come sta la nonna Luciana alle prese con la riabilitazione: il cantante fa il punto sulle sue condizioni tramite una diretta su Instagram.

Tramite una diretta sul proprio profilo Instagram, Fedez ha risposto ad alcune domande dei fan che chiedevano notizie sulle condizioni di sua nonna Luciana. La donna, che ha compiuto 91 anni lo scorso 29 marzo, è infatti stata operata di recente al femore. All’età raggiunta gli interventi chirurgici sono sempre molto più delicati rispetto al normale, per cui è comprensibile l’apprensione del cantante e dei fan sulle sue condizioni. L’artista di Bimbi per strada, comunque, è intervenuto sulla vicenda, dando notizie molto confortanti.

Fedez: come sta nonna Luciana

Il rapper ha raccontato che l’operazione della nonna è andata secondo i piani. I medici hanno impiantato un chiodo nel femore della donna e l’intervento è perfettamente riuscito. Come ha sottolineato il cantante di Sapore, la preoccupazione maggiore era per l’anestesia, particolarmente delicata quando si tratta di sottoporla a una persona anziana con un cuore fragile. Tutto bene però, i medici hanno applicata un’anestesia spinale alla nonna di Fedez e l’operazione si è conclusa per il meglio.

Ora il problema sarà la riabilitazione per Luciana. Fedez ha detto “conosco i miei polli”, sa che non sarà semplice far rispettare con disciplina il processo di riabilitazione alla sua simpaticissima nonna. Il peggio, comunque, è alle spalle, ora c’è la fase di ripresa, ma tutto è andato per il meglio.

Federico Lucia, infine, ci ha tenuto a ringraziare ancora una volta i medici dell’Ospedale San Raffaele di Milano, dove è stata operata la 91enne e dove lui stesso era stato sottoposto al delicato intervento per il tumore al pancreas. Anche sua moglie Chiara Ferragni ha chiarito sulla condizioni di salute di Luciana con un post nelle storie Instagram.

Fedez chi è la nonna

Luciana Violini è la nonna di Fedez. È un vero e proprio tornado, ha 91 anni ma ha ancora una carica e un’energia incredibili. La donna è seguitissima sul web, sul suo profilo Instagram vanta quasi 190.000 followers e si presenta come “nonna imprenditrice digitale”. Nonna Luciana è un membro molto attivo e importante della famiglia dei Ferragnez, l’abbiamo vista anche nella a serie prodotta da Prime Video su Chiara Ferragni e Fedez, protagonista indiscussa pure del red carpet.

Fedez ha raccontato di aver sempre avuto un legame molto stretto con nonna Luciana, madre di sua madre. Sono stati diversi gli omaggi che il rapper ha compiuto nel corso degli anni a sua nonna, al punto da regalarle addirittura una stella in occasione del suo compleanno nel 2018.