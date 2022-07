Come un gatto in tangenziale gemelle chi sono e che fine hanno fatto

Come un gatto in tangenziale chi sono le gemelle protagoniste del film e che fine hanno fatto: la loro storia è incredibile.

Tra le protagoniste di Come un gatto in tangenziale, film di grande successo con Antonio Albanese e Paola Cortellesi, ci sono senza ombra di dubbio le due gemelle Pamela e Sue Ellen, le cleptomani sorelle di Monica da parte di padre, la protagonista interpretata da Paola Cortellesi, e che hanno conquistato tutti con la loro simpatia.

Tuttavia, la loro storia è abbastanza incredibile e simile a quella rappresentata nel film. Le due gemelle infatti sono interpretate da Valentina e Alessandra Giudicessa, ladre sia sul grande schermo che nella vita reale probabilmente. Le due gemelle infatti sono finite al centro di cronache giudiziarie che le accomunano in maniera incredibile ai personaggi interpretati in Come un gatto in tangenziale.

Come un gatto in tangenziale: chi sono le gemelle

Alessandra e Valentina Giudicessa sono due gemelle, hanno superato da poco i 40 anni. Le due sono diventate celebri al grande pubblico per aver interpretate le due sorelle cleptomani in Come un gatto in tangenziale, ma il loro successo al cinema è stato sporadico. Nate e cresciute nella periferia romana, le due hanno lavorato come addette alle pulizie e dopo il successo sul grande schermo sono tornate alla loro vita di tutti giorni.

Di tanto in tanto hanno continuato con qualche incursione nel mondo dello spettacolo, ad esempio partecipando come ospiti ad Avanti un altro, ma comunque il loro successo in Come un gatto in tangenziale è rimasto un fatto isolato. Nel 2020 hanno partecipato a Pomeriggio 5 emulando Vite al Limite. Il peso delle gemelle Giudicessa di 150 kg circa ciascuna voleva essere ridotto con l’ausilio del professor Sorrentino. I nomi delle due sorelle di Come un gatto in tangenziale sono però tornati comunque in auge proprio alla stessa stregua di Pamela e Sue Ellen. Non per un altro film, bensì per vicende ben più tristi.

Alessandra e Valentina infatti nel luglio 2018 sono state accusate di furto da una profumeria di Roma, l’anno seguente hanno patteggiato per aver rubato vestiti dal valore di 5mila euro. I problemi con la giustizia hanno alimentato l’interesse sui ruolo interpretati dalle gemelle, la trasposizione cinematografica nella realtà delle due sorelle cleptomani ha avvolto Come un gatto in Tangenziale di una sorta di aurea profetica.

Come un gatto in tangenziale: le due gemelle oggi

Negli ultimi anni dunque le due donne sono state al centro di diversi fatti di cronaca. L’ultimo, al momento, consiste nell’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito. I fatti sembrerebbero risalire a qualche anno prima, quando le due gemelle avrebbero derubato un’anziana in un supermercato di Roma, svuotando la carta di credito in poco più di due ore.

Queste le ultime notizie che si hanno di Alessandra e Valentina Giudicessa, che dopo il successo di Come un gatto in tangenziale hanno avuto a più riprese problemi con la legge e ora rischiano col processo riguardante la loro ultima accusa. A riportare la notizia il Messaggero.