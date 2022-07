Giuseppe Conte che curriculum tra gossip e crisi di governo

Una figura centrale della lockdown per il Covid in Italia è stata quella di Giuseppe Conte. In pochi anni il suo curriculum si è aggiornato incredibilmente.

Dalla gestione della pandemia in Italia agli accordi di governo, dalle live sui social agli attacchi politici, fino alle crisi di governo e, per non farsi mancare nulla, un po’ di gossip. Si era definito “l’avvocato degli italiani” e oggi si mostra in maniera alquanto differente rispetto al 2018, quando divenne Presidente del Consiglio.

Giuseppe Conte: il curriculum

Nato a Volturara Appula, in provincia di Foggia, l’8 agosto 1964, Giuseppe Conte è un avvocato, giurista, accademico e politico. Il suo curriculum è di certo invidiabile ma il suo percorso è stato composto da molto complesse salite e pericolose discese. L’Italia intera lo ha conosciuto quando nel 2018 è divenuto Presidente del Consiglio. Era l’1 giugno e tutti ritenevano fosse una sorta di “pupazzo”. Una marionetta prestata alla politica per essere gestita in un modo o nell’altro. Ha dimostrato d’essere molto di più, ritrovandosi a gestire una delle crisi più profonde dal dopoguerra.

Inizialmente, durante la campagna per le elezioni politiche del 2018, il suo nome circolava come potenziale Ministro per la pubblica amministrazione. Le cose sono andate in maniera molto diversa, come sappiamo. È stato infatti indicato, in piena crisi, come candidato accettato sia dall’M5S che dalla Lega di Salvini, insolita alleata.

La situazione governativa è decisamente instabile e il Covid non fa che accentuare le lacerazioni interne. Il 20 agosto 2019 rassegna le dimissioni, dati i dissidi interni alla maggioranza e la palese crisi generata dai contrasti con Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio al tempo. In seguito a un accordo viene nuovamente indicato come Presidente, accettando l’incarico 9 giorni dopo le dimissioni. Resta in carica fino al 13 febbraio 2021. Da circa un mese Italia Viva, guidato da Matteo Renzi, annuncia la sfiducia in seguito a svariati dissidi. Ha così inizio una crisi che porta alle nuove dimissioni e, in seguito, all’elezione di Mario Draghi.

Giuseppe Conte: crisi di governo

L’addio alla Presidenza del Consiglio non rappresenta la sua uscita dal mondo della politica. Il gradimento da parte dei votanti non è di certo elevato come anni fa, considerando anche come faccia parte in qualche modo di quel pacco di ricordi che gli italiani preferiscono rimuovere, insieme a tutto ciò che riguarda il lockdown.

È diventato Presidente del Movimento 5 Stelle il 6 agosto 2021 e da allora di cose ne sono cambiate all’interno. A ottobre dello stesso anno presenta i componenti della sua segreteria e il 7 febbraio 2022 viene sospeso in via cautelare dal Tribunale di Napoli, dopo la denuncia di alcuni attivisti, che contestano incongruenze nel nuovo statuto del Movimento, che lo ha portato all’elezione di presidente. Viene svolta una nuova votazione, grazie alla quale viene confermato con il 94% dei voti. Ha poi dovuto fronteggiare l’addio di Luigi Di Maio che, contrariamente a quanto dichiarato negli anni passati, non abbandonerà “la poltrona”, attendendo di farsi rieleggere.

Dopo aver subito gli effetti di crisi di governo volute da altri, ora è proprio Giuseppe Conte a rischiare di provocarne una. L’M5S non voterà la fiducia al Dl Aiuti. La scelta è quella di uscire dall’aula, in attesa di un confronto con Mario Draghi. La maggioranza rischia così di sgretolarsi e in un momento cruciale per la ripartenza dell’Italia ci si potrebbe ritrovare a fronteggiare nuove elezioni, che Giorgia Meloni chiede a gran voce.

Giuseppe Conte vita privata

Giuseppe Conte è stato sposato per pochi anni con Valentina Fico, dalla quale si è poi separato. I due hanno avuto un figlio: Niccolò. Dal 2020 si parla molto della sua nuova compagna, Olivia Paladino, alla quale è legato ancora oggi. Lei è la figlia dell’imprenditore Cesare Paladino e dell’attrice svedese Ewa Aulin. Si sono ritrovati sulle copertine dei giornali di gossip, anche soltanto per una semplice cena romantica.