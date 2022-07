Tim Summer Hits scaletta stasera 14 luglio da Rimini

Terza puntata di Tim Summer Hits questa volta da Piazzale Fellini a Rimini: scaletta e cantanti che si esibiscono stasera 14 luglio

Proseguono gli appuntamenti musicali con Tim Summer Hits. Stasera 14 luglio va in onda il terzo appuntamento che si terrà da Piazzale Fellini a Rimini. Alla guida dell’evento c’è l’affiatata coppia composta da Andrea Delogu (scatenata nel suo twerk della scorsa settimana) e Stefano De Martino che anche questa volta guideranno un cast ricco di ospiti. Tanti i protagonisti dell’estate 2022 che animeranno la terza puntata di Tim Summer Hits. Artisti del calibro di Blanco e Rkomi, tra i più apprezzati dell’anno e che hanno conquistato le classifiche anche in queste settimane grazie ai nuovi singoli Nostalgia e Ossa Rotte. Spazio anche ai grandi mattatori dell’estate come Elettra Lamborghini e Boomdabash, anche quest’anno con hit tra le più ascoltate del momento. Ma Tim Summer Hits dedica spazio anche ai grandi nomi che hanno fatto la storia della musica italiana come Raf e Biagio Antonacci.

Tim Summer Hits scaletta stasera 14 luglio

La scaletta di stasera 14 luglio di Tim Summer Hits riesce ad accontentare tutti con un grande cast di cantanti che infiammeranno Piazzale Fellini a Rimini. Si tratta del primo appuntamento nella città della riviera romagnola dopo le prime due puntate trasmesse da Piazza del Popolo a Roma. I cantanti che si esibiranno sono:

Blanco

Rkomi

Achille Lauro

Rhove

Ermal Meta

Biagio Antonacci

Raf

Francesco Renga

Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini

Boomdabash e Annalisa

Franco 126 e Loredana Bertè

Ghali

Gianmaria

J Ax

Francesca Michielin

Fabrizio Moro

Sam Ryder

Shade

Luigi Strangis

Arisa

Malika Ayane

A Tim Summer Hits ci sarà anche Sam Ryder tra i protagonisti dell’Eurovision 2022 e che ha raggiunto il successo grazie ai social. La sua popolarità in tutto il mondo è infatti arrivata grazie a TikTok, piattaforma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico e che poi gli ha permesso di conquistare un posto nell’ultima edizione dell’Eurovision come rappresentante del Regno Unito.