Clementino patente ritirata a Ischia: il motivo

Clementino disavventura per il rapper campano che si è fatto ritirare la patente per aver guidato una vettura senza permesso.

Proprio quando è tornato protagonista in radio con l’uscita del nuovo singolo Nessuno mai realizzato insieme ad Al Bano e a sua figlia Jasmine Carrisi, per Clementino arriva una notizia davvero spiacevole. Il rapper napoletano infatti è andato incontro al ritiro della patente dopo essere stato fermato dagli agenti di polizia. Non c’entrano alcol e droghe, niente di tutto ciò, ma una vettura che il cantante di Atm non aveva il permesso di guidare.

Per un po’, dunque, Clementino non potrà spostarsi autonomamente con la sua macchina. Una brutta notizia per lui e per i suoi amici che nelle prossime settimane dovranno necessariamente accompagnarlo, almeno finché non gli verrà restituita la patente.

Clementino perché gli è stata ritirata la patente

Qualche sera fa, il cantante di Cos cos cos è stato fermato dagli agenti della polizia mentre era alla guida di un monovolume da noleggio con conducente insieme ad alcuni amici. Tuttavia, Clementino non aveva la patente idonea per guidare veicoli NCC e dunque gli agenti hanno proceduto al ritiro della patente, pena prevista per questo tipo di infrazioni. Il rapper e i suoi amici hanno dunque fatto ritorno all’hotel dove erano diretti in taxi, ma per Clementino ora si prospetta un periodo senza patente.

L’incidente è avvenuto a Ischia, dove il cantante di Freddo si trovava in qualità di ospite di una manifestazione cinematografica. L’NCC in questione apparteneva a una ditta dell’isola, ma Clementino ha compiuto l’errore di mettersi alla guida del mezzo senza poterlo fare. Una svista costata cara dunque al cantante, che sicuramente si ricorderà di non guidare questo tipo di mezzo in futuro.