Max Pezzali scaletta San Siro canta Max tutte le canzoni portate in scena dall’ex leader degli 883 nei concerti evento per i 30 anni della sua carriera.

Max Pezzali è pronto a vivere due notti indimenticabili nella sua Milano, nella prestigiosa cornice dello stadio San Siro. 30 anni di carriera per la voce di Come mai, dagli esordi con gli 883 al prosieguo della sua avventura da solista: Max è pronto a portare tutti i più grandi successi della sua carriera nella sua Milano, per due notti veramente indimenticabili. Venerdì 15 luglio e sabato 16 luglio sono le due serate del San Siro canta Max, un’occasione imperdibile per festeggiare la carriera di un cantante che ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana.

Mancherà però un grande artefice del successo di Max Pezzali, ovvero Claudio Cecchetto, con cui l’artista di Il mondo insieme a te ha interrotto un sodalizio che durava dagli inizi della sua carriera. Anche grazie a Cecchetto sono nati gli 883, la sua spinta come produttore è stata decisiva e ora, a 30 anni di distanza da quel momento, quel fortunato connubio artistico si è interrotto.

Max Pezzali scaletta San Siro

Saranno due show lunghissimi, con una scaletta veramente ricca. Max Pezzali ha ammesso di voler trasformare San Siro in un enorme karaoke ed è pronto a portare in scena i più grandi successi della sua carriera. Non mancheranno i brani che hanno lanciato il successo degli 883, come hanno ucciso l’Uomo Ragno e Con un deca, e quelli che li hanno consacrati come Sei un mito, Gli anni e naturalmente l’iconica Come Mai. Spazio però anche a brani più recenti appartenenti alla carriera da solista dell’artista, da L’universo tranne noi a Sempre noi.

Una grande notte, piena di musica e di salti indietro nel tempo. Questa dovrebbe essere la scaletta del concerto:

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Gli anni

Lo strano percorso

Rotta x casa di Dio

Una canzone d’amore

Come mai

Come deve andare

L’universo tranne noi

Nient’altro che noi

Eccoti

Io ci sarò

Se tornerai

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

Sei uno sfigato

Weekend

S’inkazza

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

La regola dell’amico

Bella vera

Nella notte

Viaggio al centro del mondo

La radio a 1000 watt

Sempre noi

Ti sento vivere

La regina del celebrità

Quello che capita

Sei fantastica

Nessun rimpianto

Con un deca

Il grande incubo

La dura legge del gol

Concerto Max Pezzali San Siro: quando aprono i cancelli

L’attesa è chiaramente alle stelle per i due show, che avranno inizio alle ore 21:00, con l’apertura dei cancelli prevista per le ore 16:00. Sarà possibile arrivare allo stadio San Siro, oltre chiaramente che in auto, anche con i mezzi di trasporto, con diverse soluzioni possibili. Dalla metro, con la possibilità di scendere alla fermata Lotto della linea rossa MM1 o alla fermata San Siro della linea lilla MM5, all’autobus, con le linee 49 e 16 che arrivano fino allo stadio.

La serata sarà ricca di sorprese, al fianco di Max Pezzali ci saranno diversi ospiti, da Mauro Repetto, il compagno originario di Max negli 883, a Paola e Chiara, tornate insieme proprio per l’occasione.

Quanto dura il concerto di Max Pezzali a San Siro

Considerando la lunghezza della scaletta, si attende un concerto molto lungo. Gli show a San Siro dovrebbero avere una durata che sfiora le 3 ore, con i due concerti che potrebbero arrivare a conclusione intorno a mezzanotte, con l’orario d’inizio previsto poco dopo le 21:00.

Uno show molto lungo, che permette ai tantissimi fan che popoleranno San Siro di cantare a squarciagola le principali canzoni di Max Pezzali e degli 883, brani che hanno segnato in maniera indelebile la musica italiana e che tornano in vita per queste due grandi notti che celebrano i 30 anni di carriera dell’artista.