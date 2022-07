Rhove replica senza freni ai Pinguini “se venite in zona…”

Su Instagram Rhove replica ai Pinguini Tattici Nucleari dopo le polemiche sul live interrotto. Il dissing è di fuoco

Rhove è senza peli sulla lingua e replica ai Pinguini Tattici nucleari. Raga “prego sedetevi comodi sta per iniziare lo show” anzi il dissing tra cantanti, e la citazione di Salmo è voluta e presto capirete perché. Facciamo un passo indietro, la voce di Shekerando giorni fa a Ferrara ha interrotto un live perché il pubblico non partecipava, non c’era empatia. “‘Non saltate un ca..o raga” si sente dire dal cantante di provincia nel video virale su Tiktok. Per lui sembrava un concerto già finito e per questo ha interrotto l’esibizione è andato via.

I Pinguini Tattici Nucleari su Instagram hanno commentato la discussa scelta di Rhove di fermare il concerto ed andare via. In un articolo vi abbiamo già raccontato nel dettaglio l’attacco della band. Il rapper reduce da tre dischi di platino per Shekerando ha replicato su Instagram postando in una storia il seguente testo e aprendo il dissing Rhove Pinguini: “Di voi nemmeno parlo perché non ce n’è nemmeno, fatela una hit se è così facile, siete le classiche persone che se venite in zona vi prendono per il c**o.

Solo in televisione potete andare, ah tra l’altro appena è uscita la notizia di voi mi sfottevate avete fatto uscire il merch su Instagram ahahha non parlavano di voi da anni (se qualcuno ha parlato di voi). Detto ciò chiudo qui la storia perché è diventata surreale. Ho fatto 80 live e per un dj set si è scatenato un casino, quindi nulla raga ci vediamo in giro a spaccare tutto”.

Rhove replica a Salmo

Rhove su Instagram ha replicato, con toni totalmente diversi, anche a Salmo di cui è grande fan. Qualche ora fa il rapper sardo aveva dato un consiglio ai suoi giovani colleghi esordienti: imparare a fare i live e togliere l’autotune dalle strofe. Non è importante fare una hit per Tiktok, il vero talento per la voce di 90 min è ai concerti perché è in queste circostanze che emerge il vero talento di un artista.

Il rapper di Shekerando ha ringraziato Salmo per i consigli dicendo che migliorerà e affermando che nei live fa delle pause come tutti gli artisti del mondo. Ha sottolineato che “usa le voci sotto” ovvero autotune perché nei dj set a volte le condizioni tecniche non consentono di esibirsi al meglio.