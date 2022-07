Pinguini Tattici Nucleari il messaggio di risposta al video di Rhove che se l’è presa col suo pubblico fermando prima il concerto.

Botta e risposta a distanza tra i Pinguini Tattici Nucleari e Rhove. L’atteggiamento del rapper di Shakerando continua a far discutere negli ultimi tempi. Il cantante era già stato al centro delle critiche per le ferite riportate da tre ragazzi a causa dell’impatto con un suo amico che si è gettato dal palco durante un suo live, travolgendo i ragazzi. In quel caso Rhove si è scusato solo in un secondo momento, scherzando solo in prima battuta sull’avvenimento.

In quel caso Rhove aveva detto che magari quei ragazzi non erano abituati ai suoi show, non facendo parte del suo pubblico abituale. Stavolta, però, il rapper di La province se l’è presa proprio con il suo pubblico, fermando di botto il concerto all’ultima canzone, che era Shakerando, e andandosene dopo essersi lamentato che gli spettatori non saltavano. A margine di quello sfogo, Rhove è tornato sulla vicenda, dicendo di attendersi sempre molto da sé stesso durante i live e di essere rimasto deluso dal vedere i ragazzi in prima fila non coinvolti dalle sue canzoni,

L’attacco di Rhove è suonato abbastanza fuori luogo, dopo aver fermato bruscamente il concerto si è parzialmente scusato su Instagram, ma ha comunque puntualizzato che il problema era dei ragazzi in prima fila che non si divertivano. Punto di vista diverso, invece, offerto dai Pinguini Tattici Nucleari.

Rhove interrompe concerto a Ferrara la reazione dei Pinguini

Sulla vicenda sono intervenuti Riccardo Zanotti e compagni, replicando con una storia su Instagram e affermando di aver letto di cantanti che hanno insultato il proprio pubblico per non saltare durante le proprie canzoni. Il riferimento a Rhove, seppur implicito, è abbastanza chiaro e la band di Ridere ha poi continuato augurandosi che qualcuno gli faccia capire che se il pubblico non salta o non canta la colpa è del cantante che non riesce a coinvolgerlo, non degli spettatori che non si divertono.

I cantanti di Ringo Starr hanno usato una metafora culinaria, chiedendo se, qualora un cliente non mangiasse un piatto a un ristorante, la colpa fosse del cliente insoddisfatto o dello chef che non ha saputo soddisfarlo. A questo punto i Pinguini Tattici Nucleari hanno sottolineato l’importanza della gavetta, che ti porta a suonare anche davanti a 50 persone disinteressate, un’esperienza che evidentemente è mancata a Rhove o ad altri. Chiosa finale: fare i concerti e fare le hit sono due cose diversi, afferma la band nella propria storia, e questi mesi in cui è tornata la musica dal vivo lo stanno ampiamente dimostrando.