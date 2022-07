Sotto il sole di Amalfi come finisce il film Netflix

Camilla e Vincenzo finiscono insieme nel finale di Sotto il sole di Amalfi? I fan non possono che farsi questa domanda. Di seguito trovate la risposta.

Netflix prova nuovamente a fare centro con una commedia romantica che mescola ottimamente un gruppo protagonista di giovani con alcuni personaggi più maturi. Storie d’amore, amicizia, gelosia e speranza per il futuro. Il tutto in una panoramica zona turistica italiana. Il primo esperimento era stato Sotto il sole di Riccione, apprezzato enormemente dal pubblico della piattaforma streaming. Stavolta tocca invece alla Campania risplendere con Sotto il sole di Amalfi.

Sotto il sole di Amalfi come finisce

Scopriamo nel dettaglio tutto ciò che è accaduto nella parte finale di Sotto il sole di Amalfi. Come si concludono le varie storie d’amore e amicizia? Da Irene e Lucio a Vincenzo e Camilla, di seguito trovate tutto ciò che volete sapere.

Irene e Lucio

Vincenzo manda una registrazione a sua madre. Le dice che solitamente registra le persone per riuscire a conservare la loro essenza intatta nei suoi ricordi. Ha così deciso di bloccare nel tempo la sua conversazione con Lucio. Questi gli spiega come abbia deciso di cambiare rotta durante il loro viaggio in Sicilia, dirigendosi ad Amalfi, perché poteva percepire la tensione di Irene, preoccupata per suo figlio. Gli confessa poi come avesse organizzato una proposta di matrimonio per lei.

Irene capisce d’aver commesso un grande errore. Ha del tutto sbagliato a interpretare le parole e le azioni di Lucio. Al suo risveglio legge il suo biglietto e scopre che sta per andare via, tornando a casa. Lei si precipita al porto per provare a fermarlo in tempo. Ha anche modo di incontrare Roberto, gettandogli addosso la propria rabbia, spiegando come non possa ricucire 10 anni di relazione in una settimana. Lui capisce di doversi fare da parte e la aiuta a raggiungere il suo vero amore. Per lei e Lucio vi è un lieto fine, dal momento che tornano felicemente insieme.

Un nuovo amore per Furio

Il cuore di Furio è a pezzi e la sua autostima non è mai stata a livelli così bassi. Inizia a pensare di non meritare d’essere amato. Si sente decisamente solo e dice a Vincenzo quanto sia fortunato ad avere qualcuno che si preoccupa così tanto per lui.

Furio è giovane e ora vede tutto grigio ma il suo amico lo aiuta a essere ottimista. Il suo grande amore potrebbe essere dietro l’angolo. Mentre è a cena, infatti, inizia a parlare con la cameriera che serve il suo tavolo. Tra loro pare scattare una scintilla e, rimasti soli, si baciano teneramente.

Vincenzo e Camilla

Sono state svariate le incomprensioni tra Vincenzo e Camilla. Alla fine, però, l’amore trionfa. Lei si fa aiutare da un elettricista del posto e fa spegnere di fatto tutte le luci di Amalfi. I due si incamminano poi lungo un percorso non facile, fino a raggiungere il mare. La ragazza prova a comprendere cosa lui provi ogni giorno. Chiude gli occhi e sente il mondo intorno a sé, invece di vederlo. Un momento magico nel quale i due si dicono ti amo. Trascorrono la notte insieme e lui è pronto a trasferirsi in Canada con lei. Una nuova vita insieme. Il giorno dopo, a sorpresa, non trovano più la statua del granchio. Qualcuno l’ha scambiata per qualcosa di più utile. Furio ha preso loro dei biglietti e per Vincenzo c’è soltanto l’andata. Irene è un po’ nervosa all’idea ma è tempo di lasciar vivere suo figlio senza limiti.