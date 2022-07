Vite al Limite Mike Meginness oggi che fine ha fatto FOTO

Mike Meginness è stato uno dei protagonisti di Vite al Limite e la sua storia è ricca di alti e bassi, da scoprire fino in fondo.

Lacrime, sudore, speranze e nuove cadute. L’esperienza di Mike Meginness durante Vite al Limite, seguendo il programma del dottor Nowzaradan, è stata tutt’altro che lineare. Ha scalato una montagna, per poi cadere e trovare la forza di ripartire. Una salita che sembrava infinita, interrotta e ripresa. Oggi, però, come sta Mike? Ha raggiunto il suo obiettivo? Si è purtroppo arreso? È molto presente sui social e gli aggiornamenti non mancano di certo. Di seguito trovate tutto ciò che sappiamo su di lui.

Vite al Limite Mike Meginness

La salute di Mike Meginness era in gran pericolo quando si è presentato per la prima volta nello studio del dottor Nowzaradan, noto a tutti come Now. La bilancia segnava ben 338 kg, il che metteva a rischio il suo futuro. Stando al suo racconto, non è mai stato un ragazzo magro. La sua corporatura è sempre stata abbondante ma, per quanto incredibile, in passato era uno sportivo. Aveva dato inizio a una carriera nel football ai tempi del college. Ha però subito una serie di commozioni cerebrali, che lo hanno costretto a interrompere quel percorso. Un durissimo colpo per lui, che ha lentamente iniziato a prendere peso.

Come tanti pazienti del dottor Now, ha trovato nel cibo una forma di conforto, che alla fine ha iniziato a rappresentare gran parte della sua quotidianità. Alle telecamere ha raccontato d’aver sempre lottato contro la depressione, che ha poi avuto la meglio su di lui dopo l’interruzione della sua carriera. Quando si è presentato per la prima volta dal dottor Now viveva con i suoi genitori dopo il divorzio dalla moglie. La donna ha fatto un passo indietro a causa della sua condizione, ma soprattutto delle sue ricadute dopo i tentativi di perdita di peso. I due hanno avuto quattro figli. Il sogno di Mike era quello di poter esserci per loro a lungo.

Vite al Limite Mike Meginness oggi

La sua ex moglie lo aveva convinto a trascorrere del tempo all’interno di una struttura atta al dimagrimento, dove gli è stata diagnosticata ufficialmente una forma di depressione e un disturbo da alimentazione incontrollata. Un’esperienza chiave per lui ma, una volta tornato alla vita di tutti i giorni, ha recuperato il peso perso. Il dottor Now gli ha detto di dover perdere ben 220 kg. Ovviamente si tratta di un lungo percorso, che prevede anche il bypass gastrico.



L’accordo per la custodia dei suoi figli gli ha impedito di trasferirsi a Houston per un ampio lasso di tempo ma, mostrandosi intenzionato a lavorare su di sé, ha costantemente videochiamato il medico. Alla fine è riuscito a trasferirsi lì per ben due mesi, per poi operarsi. Alla fine del suo episodio pesava circa 230 kg. Un salto in avanti notevole. Sui social ha mostrato come il suo viaggio stia continuando. È una persona diversa e, pur sapendo che l’incubo della depressione e dell’aumento di peso sono in agguato, lotta ogni giorno contro i propri demoni, e lo fa per i suoi figli.



L’ultimo aggiornamento di grande importanza risale alla fine di giugno: “I miei figli si sono trasferiti da me. Vivremo insieme. Hanno lasciato la casa della madre per motivi che non rivelerò. Sono felicissimo di tutto questo, anche se finanziariamente sarà dura. Mi sento bene e sto iniziando ad avere una precisa forma del viso. I miei vestiti iniziano a essere larghi su di me, l’energia è in aumento ed è davvero splendido riuscire a fare cose che non potevo più. Sono tornato sul campo e aiuto ad allenare i ragazzi”. Nel messaggio ai suoi follower spiega d’avere come prossimo obiettivo i 400 pounds, ovvero i 180 kg.