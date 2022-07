Ilary Blasi pubblicità Lenor cambia causa separazione da Totti

Il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti ha conseguenze anche negli spot. Ecco come cambia la pubblicità di Lenor.

Per 20 anni l’Italia è stata innamorata di Francesco Totti e Ilary Blasi. Il pubblico ha seguito l’evolversi della loro storia, che di fatto è rimasta privata per pochissimo tempo. Lui era il capitano della Roma, il che vuol non avere privacy nella Capitale. Lei ha scalato l’enorme vetta della televisione italiana, divenendone una delle regine. Pretendere riservatezza è un miraggio per entrambi, come dimostrato dal gossip che da febbraio li attanaglia. L’annuncio della loro separazione ha però un impatto su come il pubblico li osserverà da ora in poi. Necessario dunque intervenire anche a livello televisivo, come dimostra la pubblicità della Lenor. Si cambia rotta ed ecco come.

Ilary Blasi e Francesco Totti: spot Lenor cambia

La coppia più amata d’Italia, fino a qualche tempo fa, ha spesso preso parte a spot pubblicitari, in coppia o da soli. È il caso di Lenor, i cui video stanno facendo il pieno di visualizzazioni su YouTube. La gente è a caccia di quei momenti di finta intimità, ma di reale divertimento sul set. Un modo per ritrovare ciò che ormai non c’è più. Nella versione 2021 dello spot Lenor appariva soltanto Ilary Blasi, al telefono con Totti (che non appare o si sente), proponendogli metafore calcistiche sui supplementari per come fare il bucato al meglio.

Il tutto si concludeva con “Un matrimonio perfetto”. Parole che al tempo avevano un senso, considerando la percezione generale della coppia. Oggi risulterebbero fuori luogo. Ecco l’intervento in chiusura della pubblicità che andrà in onda d’ora in poi. Sentiamo la Blasi dire: “Lenor ammorbidente e perle insieme. Un profumo perfetto”.

Ilary Blasi pubblicità da bambina

Sapevate chi era la bimba più richiesta a Cinecittà per girare spot pubblicitari? Ilary Blasi la bambina che ha fatto fin da piccolissima pubblicità cult. Aveva circa 3 anni quando ha fatto la prima telepromozione accanto alla Melato: 1984 la futura Letterina era il piccolo tenero volto dell’olio cuore. Nel 1987 l’ex moglie di Totti è baby testimonial della Fiat, con il motto Su con la vita per il marchio automobilistico crea simpatia e sensibilizza alla rottamazione. Contemporaneamente la piccola Blasi appare nella pubblicità di un noto marchio di biscotti, la Galbuasera, ridendo con il Mago G. Bionda e dai dolci lineamenti l’attuale conduttrice dell’Isola continua la sua carriera in ascesa con lo spot del mandorlato balocco e poi più grandicell, intorno ai 12 anni su per giù, è la ragazzina che promuove il famoso gelato Eldorado nel ‘90. Ilary oggi è prima donna non solo di Lenor ma anche di Acqua Vitasnella dove con il suo fisico mozzafiato suggerisce una corretta idratazione con l’ausilio di prodotti del noto marchio. D’altronde il motto è un cult “l’acqua che elimina l’acqua”!