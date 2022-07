Totti al padel non si nasconde più e rompe il silenzio VIDEO

Francesco Totti dopo la separazione da Ilary Blasi torna a giocare a padel. Lei in Tanzania, lui pratica lo sport che ama Noemi Bocchi

Che sia vero e meno che Francesco Totti abbia conosciuto la sua presunta nuova fiamma Noemi Bocchi su un campo di padel, la certezza è una: il Capitano ama questo sport. Non sappiamo se alla pari del calcio, né ci permettiamo di supporlo, ma altra notizia certa è che dopo il clamore mediatico che ha scatenato la separazione da Ilary Blasi, 41 anni, è tornato a giocare. A testimoniarlo le storie Instagram di Vincent Candela. L’ex calciatore 48enne ha indossato la maglia della Roma dal 1997 al 2005 e sembra avere con l’ex 10 giallorosso un rapporto fraterno.

A mostrare le prime immagini pubbliche di Francesco Totti dopo la separazione, e dopo le stories di Ilary Blasi in Tanzania con i figli, proprio un suo caro amico. Nel video postato anche sul profilo Instragram di Vincent Candela si vede Francesco Totti tra una racchettata e l’altra. Ad accompagnare il Capitano che fa padel un commento di certo poco enigmatica ma che lascia l’interpretazione ai follower: pure oggi grande partita di padel non si perde mai o si vince o si impara! Il campo in cui il Pupone è stato immortalato mentre gioca è il Fight Club Padel di proprietà dello stesso ex compagno giallorosso. Dopo la sfida l’ex marito di Ilary Blasi ha formato anche diversi autografi a chi ha avuto la fortuna di incontrare il proprio idolo. Un modo per rompere il silenzio dopo il comunicato che ha ufficializzato la separazione.