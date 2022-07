Nassa in piega battuta significato pubblicità Amazon

Nassa in piega qual è il significato della battuta nello spot di Amazon che in molti, come il protagonista, hanno capito solo dopo.

Nel nuovo spot di Amazon ha sicuramente attirato l’attenzione del pubblico la battuta nassa in piega, che in molti non hanno afferrato. Qual è il suo significato? Effettivamente non è facile capirlo, perché il significato di questo gioco di parole ha a che fare con la pesca, argomento che non è proprio di larga conoscenza. In effetti, anche lo stesso protagonista dello spot ci mette un po’ a capirla, ammettendo di averlo fatto solo dopo. In quanti invece anche dopo un po’ di tempo non sono riusciti a capire il significato della battuta? Niente paura, ora ve la spieghiamo subito.

Nessa in piega: il significato della battuta

Nel nuovo spot del 2022 di Amazon si gioca molto sul tema dei capelli e dei parrucchieri, ponendo alcuni giochi di parole. Alcuni sono molto facili da capire, come Dacci un taglio o Miss pettini, ma uno ha un significato un po’ più complesso. Si tratta di nassa in piega, nome fittizio attribuito a un negozio che ha in sé il significato di questo gioco di parole.

La nassa infatti, o anche nessa in gergo tecnico, è un attrezzo da pesca, una rete particolare che ricorda quella della paranza. Si tratta di un utensile antico, che si usa tradizionalmente da secoli e ancora oggi trova largo impiego. Nel negozio nello spot s’intravedono infatti delle reti da pesca accanto al parrucchiere e da qui il significato del gioco di parole, che tratta il tema del 2X1 che poi è al centro di tutta la comunicazione di Amazon tramite questo spot. Geniale vero?

Mistero svelato dunque: capire nassa in piega era forse un po’ difficile, sicuramente più che capire gli altri giochi contenuti nella pubblicità, ma ora anche voi come il protagonista dello spot potete dire di averla capita solo dopo.