Asia gianese sconvolta vittima di catcalling: la denuncia

Asia Gianese finisce vittima di catcalling mentre è protagonista di alcune storie su Instagram e sbotta contro gli autori di questi gesti.

È arrivato un vero e proprio sfogo su Instagram da parte dell’influencer Asia Gianese, vittima di catcalling per le strade di Milano. La ragazza stava girando delle storie sul social network quando le passa accanto un ragazzo in monopattino che le rivolge un fischio, allora Asia inizia a lamentarsi dell’esasperata ricorrenza con cui ciò accade, se non che arriva un’altra figura che proprio mentre l’influencer sta parlando le indirizza un altro commento, che fa letteralmente sbottare la giovane.

Asia denuncia il fatto che una ragazza non è libera di uscire indossando i vestiti che vuole che deve subire commenti e fischi e si scaglia contro gli autori di questi gesti. Comprensibile la rabbia di Asia, che ha dimostrato con le sue storie quanto siano invasivi questi episodi di catcalling e decisamente sconvolgenti per le ragazze che li ricevono.

Asia Gianese chi è

Asia Gianese è una giovane influencer originaria di Milano, classe 1998. Laureata in scienze politiche, nel corso degli anni ha cominciato a farsi strada nel mondo dei social, grazie a scatti che hanno accumulato incredibili numeri di like e a collaborazioni con diversi brand. La star di Instagram con oltre 1milione di follower è però finita spesso alla ribalta anche per alcune controversie, come quella del novembre 2019, quando insieme ad alcuni amici si è filmata mentre attraversava il sagrato del duomo di Milano in auto, un’attività ovviamente vietata.

Quest’episodio ha scatenato una bufera intorno all’influencer probabile concorrente del Gf Vip 7, che però si è difesa definendo il gesto una semplice bravata per una scommessa persa e attaccando Milano per l’inefficienza della sua sicurezza visto che nessuno li ha fermati. Altre critiche ad Asia sono arrivate quando ha attaccato Silvia Romano nel luglio 2020, lamentando di aver ricevuto una multa di 400 euro per non avere il modello di autocertificazione, mentre la cooperante rapita in Kenya ha ricevuto 4 milioni di euro, una famiglia e una vacanza. Infine, l’ultima polemica riguarda il marzo 2021, quando l’influencer si è recata a Dubai nonostante le disposizioni anti-covid.

Asia Gianese ora torna a far parlare di sé, ma stavolta non c’entrano polemiche e controversie. La ragazza ha vissuto una situazione davvero spiacevole, purtroppo sempre più comune, e la sua denuncia, data la sua grande visibilità, può essere sicuramente importante per provare ad arginare un fenomeno tristemente sempre più diffuso.