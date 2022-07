Ilary Blasi Francesco Totti per la separazione spunta Alvin? Lui risponde

Ilary Blasi per la separazione da Francesco Totti spunta Alvin, che reciterebbe un ruolo decisivo: lui risponde attraverso Instagram.

Non si accennano a placarsi le voci sul gossip per ciò che riguarda la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Nella vicenda che riguarda la loro separazione spunta ora un nuovo protagonista, ovvero Alvin, che secondo un’indiscrezione lanciata da Dagospia avrebbe avuto un ruolo importante nel determinare il corso degli eventi. In molti dunque si sono cominciati a chiedere quale sia stato il ruolo dell’inviato sull’Isola dei famosi, che però a sua volta sta mandando delle risposte su Instagram.

Ilary Blasi e Francesco Totti: il ruolo di Alvin

Da molti anni Alvin e Ilary sono molto vicini, dal loro legame professionale è nato un saldo vincolo di amicizia e la vicinanza tra i due ora viene vista con sospetto, alla luce di tutte le indiscrezioni sul presunto amante dell’ex letterina. Non viene specificato comunque il ruolo che avrebbe avuto Alvin nella vicenda, ma ad aumentare le voci viene tirato in ballo anche lo scherzo che l’inviato aveva fatto alla conduttrice dell’Isola dei famosi e a suo marito qualche tempo fa.

Alvin infatti si era immortalato mentre era in acqua con un quadro di Ilary Blasi, con Totti giunto a commentare scrivendo “Numero 1”. Se al tempo tutto era stato visto come un ingenuo scherzo, alla luce degli eventi degli ultimi giorni in molti hanno sottolineato che l’accezione di quel messaggio potrebbe essere molto diversa. Ad ogni modo, che tra Alvin e Ilary ci sia un legame stretto è innegabile, i due sicuramente in questi mesi sono stati in contatto ed è probabile che il conduttore fosse a conoscenza della situazione sentimentale della sua amica. Poi non è molto chiaro il ruolo che gli viene attribuito, se quello di semplice confidente oppure se ci possa essere qualcosa di diverso in ballo.

La risposta di Alvin

Dal canto suo, comunque, Alvin sta lanciando degli importanti segnali sui social network. L’inviato dell’Isola dei famosi sta postando praticamente solo foto e video relative a gite di famiglia, mostrando dunque come questa sia al primo posto nei suoi pensieri. Un atteggiamento che allontana ogni voce relativa a eventuali flirt con Ilary Blasi, uno scenario che è stato lasciato intendere dalle indiscrezioni che lo riguardano.

Impossibile invece dire se Alvin abbia recitato un ruolo diverso, se magari in quanto persona vicina alla conduttrice dell’Isola dei famosi l’abbia spinta verso la separazione. Si parla solo di un ruolo decisivo per Alvin, ma è più probabile che, se l’indiscrezione fosse confermata, si tratti più di uno scenario del genere che di qualcosa di più complesso, che Alvin sta categoricamente smentendo su Instagram.

Totti e Ilary: le reazioni dopo la separazione

Intanto Francesco Totti e Ilary Blasi stanno vivendo a modo loro questo periodo che segue l’annuncio della separazione. La conduttrice ha rotto il silenzio sui social network e ha cominciato a postare con molta frequenza foto della sua vacanza in Africa insieme ai figli e alla sorella Silvia. La futura ex moglie di Totti ha deciso di volare lontano dall’Italia, anche probabilmente per mettersi alle spalle il turbinio di voci che si è scatenato dopo la comunicazione della separazione.

Molto diverso l’atteggiamento di Totti, che non ha mai rilasciato un commento ufficiale dopo quella sera e che è molto meno attivo sui social, facendosi vedere solo per partite di padel o intervenendo per doveri pubblicitari, come il posto pubblicato con la Volkswagen. L’ex capitano della Roma non è intervenuto nemmeno per commentare le gesta della sua ex squadra, in particolare l’acquisto di Paulo Dybala, su cui proprio Totti si era speso tantissimo negli scorsi mesi. Un silenzio glaciale per Totti, che sta spegnendo ogni voce scegliendo l’isolamento nella sua Roma.