GF Vip Barù risponde ad alcune domande in una diretta su Instagram e svela alcuni dettagli interessanti sul suo presunto flirt con Jessica.

Tornano a far parlare di loro Barù e Jessica Selassie, due protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. I due sono stati spesso al centro del gossip, soprattutto per un presunto flirt che però non è stato mai confermato. Ora il dibattito intorno a loro torna a crescere per una battuta che ha fatto in una diretta Instagram il nipote di Costantino della Gherardesca, alludendo a delle particolari foto e scatenando ovviamente la curiosità e i commenti dei fan.

GF Vip Barù e le foto con Jessica

Durante una diretta su Instagram, in cui era presente anche Jessica, un fan a invitato l’ex gieffino a postare una foto con la principessa etiope ed è arrivato il commento abbastanza controverso di Barù: “Se pubblico una di quelle foto poi mi rompete per anni”. Parole che lasciano intendere che quelle foto di cui parla non siano da pubblicare, ovvero che siano materiale delicato e riservato, anche se sono state dette con tono ironico. In molti comunque hanno letto in questa frase di Barù un riferimento a eventuali foto piccanti con Jessica e l’implicita conferma che qualcosa tra i due c’è stato.

D’altronde il rapporto tra i Jerù è sempre stato molto controverso. Le tante voci di un flirt si sono rincorse sia durante la permanenza nella casa che dopo la fine del programma. I due recentemente si sono ritrovati al matrimonio di Davide Silvestri e anche qui i fan si sono scatenati, ma Jessica è intervenuta a chiarire, rivelando di essere concentrata su sé stessa e sui suoi progetti.

Ora, questa frase che lascia molto da interpretare di Barù riapre sicuramente le indiscrezioni riguardo i Jerù, vedremo se anche stavolta Jessica interverrà o se lascerà cadere nel vuoto questo commento e tutte le supposizioni dei fan.

Gf Vip Barù e il commento su Lulù in intimo

Giornata particolarmente vivace per Barù, che si è reso protagonista anche di un commento a Lulù Selassie che ha suscitato parecchie critiche. L’ex gieffina ha pubblicato una foto molto provocante in completino intimo, sul letto con accanto il suo cane di peluche. Tra i commenti è spuntato quello del nipote di Costantino della Gherardesca, che ha scritto “Just chilling with my dawg”, che tradotto sarebbe “mi sto solo divertendo col mio amichetto”.

Una frase che in molti hanno ritenuto fuori luogo, anche se Lulù ha risposto scrivendo “yooo amore, I miss you”, mostrando di non aver trovato nulla di male nelle parole dell’ex compagno di avventura al GF Vip. Di diverso avviso però il pubblico, che non ha affatto gradito e ha criticato moltissimo Barù.