Chanel Totti video è un caso Ilary e Totti sono già intervenuti

Chanel Totti il suo video su Tik Tok diventa un caso montato da moltissimi fan che hanno visto un riferimento ai genitori.

La notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha sicuramente sconvolto tutti quanti, ma in particolare, com’è ovvio che sia, i figli della coppia. Christian, 16 anni, Chanel, 15 anni e Isabel, 6 anni, sono i figli dell’ex capitano della Roma e della conduttrice dell’Isola dei famosi e per loro è all’orizzonte una situazione totalmente nuova. Loro sono stati il primo pensiero dei due genitori, che dopo aver dato la notizia della separazione hanno chiesto riservatezza proprio per rispetto verso loro.

Nonostante ciò, si è creato un piccolo caso intorno a Chanel Totti e alla sua attività sui social network come Tik Tok e Instagram. La figlia dell’ex letterina si trova, insieme alla madre e ai fratelli, in viaggio in Africa e ha documentato questo viaggio sui social con molte foto e video, tra cui un filmato che ha attirato l’attenzione dei fan e creato il sopracitato caso.

Chanel Totti: il video su Tik Tok

Il video che ha attirato l’attenzione di tutti coloro che hanno cominciato a speculare intorno alla ragazza la immortala mentre canta un pezzo della canzone Over the Rainbow del rapper Rhove. In particolare, c’è una frase che è stata considerata un riferimento ai genitori: “Dio mi ha detto che ci avrebbe pensato il karma”. Queste parole rappresentano, secondo molti, un messaggio verso i genitori e verso la situazione che stanno vivendo ora.

Non è arrivato chiaramente nessun commento da parte dell’adolescente o di Totti e Ilary. Comprensibilmente, perché interpretare in tal senso la storia di Chanel Totti su Tik Tok in realtà sembra una forzatura. Come detto, i genitori di Chanel avevano chiesto riservatezza e mantengono la loro linea, per ciò che riguarda i contenuti pubblicati da Chanel Totti su Instagram e simili trovare necessariamente un riferimento alla situazione attuale o un messaggio nascosto può essere un esercizio superficiale e inutile.

Chanel Totti nella prossima edizione de Il Collegio?

Ultimamente si è parlato di Chanel Totti anche in relazione al programma Il Collegio. In rete si è diffusa infatti l’indiscrezione secondo cui la 15enne potrebbe essere nel cast dello show della Rai, ma questa notizia pare difficile da confermare. Le riprese della nuova edizione del programma infatti stanno per partire ad Anagni, mentre Chanel si trova in vacanza con la madre e i fratelli in Africa: due situazioni incompatibili.

Inoltre, Chanel Totti è stata sempre tenuta lontana dai riflettori e specialmente in un momento così delicato, col gossip onnipresente dopo la notizia della loro separazione, Totti e Ilary difficilmente sottoporranno la figlia di 15 anni a un’esposizione mediatica così grande.