Francesco Totti oggi cosa fa dopo il ritiro dal calcio l’ex capitano della Roma? La carriera di Totti fuori dal campo da gioco, non solo padel

Il film sul Pupone Mi chiamo Francesco Totti fa crescere la curiosità su cosa fa oggi l’ex calciatore di lavoro. Il 28 maggio 2017 è andata in scena l’ultima partita del Capitano. In uno stadio Olimpico pieno all’inverosimile, la Roma ha battuto 3-2 il Genoa, acciuffando in extremis un posto valido per la Champions League. Nel secondo tempo della gara ha fatto il suo ingresso in campo, per l’ultima volta l’attaccante. Dopo il fischio finale c’è stata una memorabile ed emozionante cerimonia, in cui il numero 10 ha dato l’addio ai suoi tifosi e alla sua Roma dopo una vita passata con la maglia giallorossa addosso. Per Totti si è aperto dunque, dopo quel 28 maggio, un nuovo capitolo della sua vita: senza scarpini ai piedi l’ex calciatore della Roma ha dovuto reinventarsi, provando diverse vie.

Francesco Totti oggi: l’esperienza alla Roma dopo il ritiro

Subito dopo il ritiro dal calcio giocato, Francesco Totti ha fatto il proprio ingresso nella dirigenza della Roma. Un’esperienza che però è stata abbastanza controversa, perché l’ex numero 10 in realtà non ha mai trovato un posto nella dirigenza giallorossa. Inizialmente è stato relegato a un ruolo secondario, in attesa che acquisisse competenze per ricoprire un ruolo più importante. Complici anche difficoltà societarie, ciò non è mai avvenuto e il 17 giugno 2019 Francesco Totti ha detto ufficialmente addio alla Roma, lasciando anche il proprio ruolo in società.

Negli ultimi tempi, soprattutto grazie al cambio di proprietà, Francesco Totti si è riavvicinato alla Roma. Ha ricominciato a essere presente allo stadio e collegato a eventi legati al mondo giallorosso e ovviamente si è riaperta la questione di un suo ritorno in società. Al momento non c’è nulla di concreto, ma chissà che prima o poi le strade di Totti e della Roma non si ritrovino.

Francesco Totti oggi: tra impegni lavorativi e passioni

Dopo aver lasciato la Roma, Totti ha cercato di trovare la sua strada nel calcio fuori dal campo. Nel febbraio 2020 ha fondato due società di management per club e calciatori. Mentre cerca di far decollare la sua attività o valuta un rientro in società nella Roma, il campione del mondo intrattiene moltissimi impegni pubblicitari e di sponsorizzazione e segue i suoi moltissimi affari.

Molto più variegata la sua attività nel campo dello spettacolo e dei media. Dopo il ritiro infatti il Pupone ha pubblicato la sua biografia, Un Capitano, insieme al giornalista Paolo Condò. Il libro ha anche fatto da riferimento al documentario sulla sua carriera, Mi chiamo Francesco Totti, e sulla serie Speravo de morì prima, realizzata da Sky. L’ex 10 giallorosso inoltre è stato protagonista della prima edizione dello show di Amazon Celebrity Hunted, non riuscendo però nella fuga e facendosi catturare dai cacciatori.

La vita di Totti, infine, come ben sappiamo è cambiata moltissimo a livello sentimentale, con la separazione con Ilary Blasi e tutto il caos che ne ha conseguito. Oggi dunque Er Pupone vive una vita molto diversa, tra impegni lavorativi, mediatici e caos sentimentale.