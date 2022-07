Stefano Laudoni sposato con La Crivello FOTO inedite del matrimonio

Stefano Laudoni si è sposato con la conduttrice e influencer Giorgia Crivello: le foto del bellissimo matrimonio in Friuli Venezia Giulia.

A tre anni di distanza dalla proposta di matrimonio, il cestista Stefano Laudoni e l’influencer Giorgia Crivello si sono finalmente sposati. Lo hanno fatto in un suggestivo ranch con una cerimonia in stile americano, una location immersa nel verde in cui si è consumato un party incredibile a ritmo di musica. Lui è un giocatore di pallacanestro, ex fidanzato di Valentina Vignali, mentre lei è diventata famosa conducendo Lucignolo e oggi è un’influencer nota col nome Lacrivello. I due sono finalmente riusciti a celebrare il loro amore con le nozze, mettendo la parola fine a un’attesa lunga tre anni. Un altro matrimonio emozionante, che si unisce alla serie di nozze vip che si stanno celebrando in questi giorni.

Stefano Laudoni e Lacrivello: il matrimonio

Stefano Laudoni e Lacrivello stanno insieme da quattro anni. La proposta di fidanzamento è arrivata nel 2019, dopo un anno di fidanzamento, ma il matrimonio è arrivato dopo ben tre anni da quella proposta, probabilmente a causa del covid, che in questo periodo ha fatto saltare moltissimi matrimoni. Dopo tanta attesa finalmente dunque il momento è arrivato e il cestista e la conduttrice si sono detti il fatidico sì in uno stupendo ranch in stile americano, che si trova in Friuli Venezia Giulia, nello specifico al Mondelli Stabile, locale specializzato in carne alla brace.

Il matrimonio tra Stefano Laudoni e Lacrivello è stato testimoniato da diversi video su Instagram, condivisi sia dagli sposi che dagli invitati. La serata dopo la cena si è tramutata in una grande festa a ritmo di musica, seguita dal rito del taglio della torta e dal lancio dei fuochi d’artificio. Poco prima dell’attesissimo evento, Stefano Laudoni sui social aveva espresso tutta la sua impazienza per il matrimonio, definendolo il momento più importante della sua vita. Un momento finalmente arrivato, dopo tre anni di attesa.