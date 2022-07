La Rai farà mai La dama velata 2? La fiction in costume con Miriam Leone e Lino Guanciale avrà un sequel dopo il grande successo?

Milioni di italiani incollati allo schermo per il gran finale della fiction di Carmine Elia con Miriam Leone e Lino Guanciale come protagonisti. Intrighi a palazzo, eredità da rubare e omicidi da orchestrare. Tutto questo in 12 episodi ma il pubblico vuole La dama velata 2. Si farà mai? Ecco le ultime informazioni sul possibile sequel.

La dama velata 2

Dal 2015 a oggi di anni ne sono passati e c’è qualcuno che non ha ancora perso la speranza di vedere La dama velata 2, con gli stessi protagonisti (quelli sopravvissuti in termini di trama) o con altri personaggi, guardando magari a un futuro con una Aurora ormai grande. Le repliche dell’amata fiction hanno riacceso la speranza nei fan, ed ecco la risposta.

Nonostante la prima stagione sia stata un grande successo, la Rai non girerà La dama velata 2. Al tempo i numeri erano dalla sua, con 5 milioni media e ben 6 milioni di spettatori per il gran finale, battendo anche Il Segreto, al tempo grande rivale. Da allora un po’ di cose sono cambiate sulla rete nazionale. Si è deciso di puntare maggiormente su produzioni ambientate ai giorni nostri o comunque in epoca moderna. Il passato più remoto da fronteggiare erano gli anni ’60. Un addio ai drammi in costume, dunque. Alquanto complicato, infine, riuscire a trattenere Miriam Leone, la cui carriera l’ha portata altrove.

Lino Guanciale è diventato un volto di punta della fiction Rai, mentre lei l’anno dopo ha esordito nella serie TV Sky 1992 con Stefano Accorsi. Non ha affatto chiuso le porte alla Rai, ma ha optato per serie TV e film cinematografici invece delle fiction.