Battiti Live scaletta stasera 2 agosto: cantanti ultima puntata

Battiti Live stasera in prima serata su Italia 1. Di seguito trovate la scaletta dell’ultima puntata del 2 agosto con cantanti top e la Gregoraci

Chi esibirà stasera martedì 2 agosto sul palco di Battiti Live? La scaletta completa dell’ultima puntata dell’evento musicale dell’estate stupisce. Nel gran finale dell’appuntamento il palco è nella splendida cornice di Trani, perla della Puglia, una location da sogno dove si esibiscono cantanti di spessore da Elodie alla Lamborghini. Elisabetta Gregoraci è pronta a stupire con il fisico perfetto esaltato da un outfit di sicuro da sballo con Maria Sole Pollio scatenata al dj set. Volto storico del festival musicale di Radio Norba ma in onda su Italia Uno, Alan Palmieri che si conferma simpatico, processionale e frizzante nella conduzione anche quando canta Kalispera, la canzone di Battiti.

Battiti Live cantanti in scaletta 2 agosto: ultima puntata

Stasera per Battiti Live è la quinta puntata e anche l’ultima del 2022. Con questa scaletta della finale a Trani si conclude l’evento musicale dell’estate più calda degli ultimi 50 anni. I conduttori Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci sono ai saluti in prima serata su Italia 1. Al loro fianco ancora Mariasole Pollio, con il compito di raccogliere a caldo le emozioni del pubblico presente in piazza. Come di consueto, alcuni artisti saranno protagonisti di esibizioni on the road. In quest’ultimo appuntamento spazio al trio composto da Fedez, Mara Sattei e Tananai, con alle spalle Taranto come sfondo. Matteo Romano invece canterà da Lucera.

L’estate è al suo apice e così sul palco di Battiti Live non potevano di certo mancare i Boomdabash. Lo show musicale propone, come al solito un mix generazionale, come dimostra la presenza LDA, Tancredi, Loredana Bertè, Luigi Strangis, Annalisa, Achille Lauro, Gabry Ponte, Francesco Renga, Le Vibrazioni e Ana Mena, per citarne alcuni.

Stasera a Battiti il vero fenomeno dell’estate italiana non poteva mancare, ovvero Elodie. Tra le voci femminili più attese c’è di certo Myss Keta. Curiosità per Dolcenera, che quest’anno sta facendo il suo grande ritorno su palchi importanti. Elettra Lamborghini e Rocco Hunt portano il loro tormentone, così come Noemi la sua dolcezza dei testi e profondità del timbro. Spazio infine a Franco 126, Deddy, Aka7even, Darin, Emis Killa, Berna e Donatella Rettore. Quest’ultima sarà presente perché Battiti Live è un evento in onda registrato. Sappiamo infatti che la celebre cantante è attualmente positiva al Covid e ha cancellato le sue date dei concerti in giro per l’Italia.