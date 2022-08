Come sta Donatella Rettore? I fan sanno della malattia della cantante, di cui ha spesso parlato, ma ora preoccupano le sue condizioni.

Si è detto tanto sulle condizioni della celebre artista, che nel corso della vita ha dovuto fronteggiare tante sofferenze. Battuto il cancro, Donatella Rettore ha dovuto fronteggiare la talassemia dall’età di 29 anni e ora come sta?

Donatella Rettore Covid

Cosa è successo a Donatella Rettore? L’artista ha pubblicato sui suoi social una foto sul palcoscenico, sfruttata per un triste annuncio. Deve necessariamente interrompere i propri concerti. Il suo quadro clinico già delicato, data la talassemia, è ora aggravato.

Purtroppo Donatella Rettore ha il Covid, come ha spiegato su Instagram, ricevendo migliaia di messaggi di auguri. Non si tratta di un “raffreddore rafforzato”, come alcuni fortunati hanno sperimentato. L’artista ha infatti sottolineato: “Non poteva mancare, e proprio adesso. Sono positiva con sintomi. Sto male e non ho altro da aggiungere. Spero di farcela”. Interrotta così la sua estate in musica.

Donatella Rettore malattia: cos’è la talassemia

Come detto, il Covid va ad aggravare un quadro clinico già complesso. Come i fan già sanno, infatti Donatella Rettore soffre di talassemia. Ma cos’è? Si tratta di una malattia del sangue che provoca un’anemia cronica. Il suo fisico è quindi sempre molto provato, così come la sua mente, considerando come loti con tale condizione dall’età di 29 anni. I sintomi sono spossatezza costante, cambiamenti nel colore della pelle e, nei casi peggiori, ingrossamento della milza. Come lei stessa ha raccontato, nel 1992 ha rischiato la vita a causa di emorragie gastro-intestinali e renali. I medici sono riusciti a salvarla per un pelo. A causa della talassemia, inoltre, non ha mai potuto avere figli con il suo grande amore Claudio Rego. Intervistata da Mara Venier, ha inoltre confessato d’essere rimasta incinta molto anni fa: “Mio figlio oggi avrebbe 23 anni (diceva nel 2020). Mi ero sottoposta a cure ormonali e mentre facevo Sanremo lo persi. Non sapendo d’essere incinta, incolpavo lo stress per i mesi saltati. In quel periodo Claudio mi ha aiutato molto”.