Ma cosa ci dice il cervello come finisce film con Paola Cortellesi

Ma cosa ci dice il cervello è una commedia del 2019 di Riccardo Milani con assoluta protagonista Paola Cortellesi.

Come finisce Ma cosa ci dice il cervello? L’agente segreto Giovanna riuscirà a risolvere ogni incasinata situazione creata? Il suo segreto verrà a galla? Di seguito ogni dettaglio sul finale della divertente commedia.

Ma cosa ci dice il cervello trama

Giovanna Salvatori è una donna tranquilla e riservata. Ha una giovane figlia e il loro rapporto non potrebbe essere peggiore. Sua madre la critica costantemente per il suo aspetto trasandato, ma la verità è che deve tenere celata a tutti la sua reale professione. È un agente segreto per la Sicurezza Nazionale.

Decide però di cambiare le regole, per una volta, mettendo le proprie abilità e risorse al servizio di un gruppo di amici di scuola, ritrovato dopo anni, che subisce angherie di ogni genere. La sua vendetta non passerà però inosservata.

Ma cosa ci dice il cervello come finisce

Il comportamento di Giovanna attira l’attenzione del suo superiore, il maggiore D’Alessandro. Questi è costretto a sospenderla temporaneamente. Lei decide così di approfittare di questo tempo per ricucire i rapporti con Martina e organizzando una vacanza a Siviglia con i suoi amici.

Roberto ha modo di riscattarsi da sé nei confronti del suo alunno, mostrandogli quanto sia bravo a suonare il pianoforte e come sappia mettere a tacere chiunque lo insulti per la sua altezza. Mentre è in Spagna, Giovanna scopre che anche Bauen si trova lì. Pur non avendo il suo equipaggiamento, riesce a bloccarlo e farlo arrestare, con le sue forze e l’aiuto dei suoi amici. Viene così riammessa in servizio.

Dichiara i propri sentimenti a Roberto, del quale era innamorata fin dai tempi del liceo. L’uomo ha capito quale lavoro faccia, dopo aver contribuito a questa missione disperata. Accetta infine di sposarla. È però necessario salvare la copertura della donna con la stampa. Il merito dell’arresto va così a Francesca, Marco, Tamara e lo stesso Roberto. Tornata a casa, la madre Agata etichetta gli amici come “gente che non si è fatta i fatti propri”. Martina dice però a Giovanna che la loro azione è stata più che giusta. Da quel momento in poi non vi saranno più vessazioni per Giovanna e i suoi cari amici. Tutti insieme daranno il loro contributo per rendere la gente meno irrispettosa.