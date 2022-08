Roberta Carluccio in perizoma si scatena: il video è virale

Roberta Carluccio grande protagonista dello show di Irama a Jesolo. Muove il suo booty in perizoma e il video è già virale

Roberta Carluccio a 25 anni di età è la fitness model italiana più famosa del momento. Su Instagram conta 1,9 milioni di followers, mentre su TikTok 1,6 milioni di seguaci. Fisico da sballo, da anni offre le sue consulenze per allenamenti sulla piattaforma roberrycfit per far sì che anche gli altri possano avere un corpo perfetto come il suo. Alta, bionda e tutta curve, Roberta Carluccio è nota non solo per la sua attività di imprenditrice digitale ma anche per essere l’ex fidanzata di Boro Boro con cui ha avuto una lunga storia d’amore. Conosciuta anche per il suo nome Instagram Roberryc, la ragazza, dato il suo lato b prorompente e perfettamente allenato e la sua bravura da ballerina, si cimenta spesso in video su suoni reggaeton.

Nelle ultime ore a infiammare il pubblico e utenti, è stato un video pubblicato nelle sue storie dove appare sul palco come ballerina d’eccezione al concerto di Irama a Jesolo. Sul palco Roberta Carluccio con una tuta nera velata e completamente trasparente di grande tendenza nel 2022 muove il suo booty sulle note dell’ultimo singolo di Irama PAMPAMPAMPAMPAMPAMPAMPAM. In molti hanno ipotizzato che dato il fisico statuario, Roberta Carluccio fosse nuda complici queste sensuali trasparenze, invece no. L’influencer non era senza veli ma indossava un perizoma che esaltava tutte le sue forme. Non è la prima volta che la fitness model sfoggia il suo fisico statuario. Nel 2020 l’esperta di booty ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque si era difesa dalle accuse di essersi rifatta. Non è nuova infatti al piccolo schermo, in una puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa aveva dato ai concorrenti una lezione di twerk mentre nel 2008 è stata protagonista della famosa sfilata in lingerie di Ciao Darwin. Inoltre è stata spesso protagonista dei video dell’ex fidanzato Boro Boro, in particolare nella hit Lento e in Fallo con Mambolosco.