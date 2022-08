Roberta Carluccio molestata e palpata: lancio sulla folla VIDEO

Roberta Carluccio nota come RoberryC si è lanciata sulla folla in una live a Pescara ed è stata palpata

Lo racconta in una storia Instagram con rabbia Roberta Carluccio lo squallido episodio di cui é stata vittima a Pescara. Protagonista di una serata in discoteca, presa dalla spensieratezza del momento, Roberry C si é lanciata sulla folla come una rockstar, ma non ha avuto lo stesso trattamento di Rhove o altri trapper. A raccontarlo la stessa fitness model 25enne, reduce dal concerto di Irama, mostrando il video in cui è stata molestata e palpata. Le immagini dell’ex fidanzata di Boro Boro che viene palpeggiata sul lato b e in altre parti intime è forte ed eloquente. “Adesso tutta l’Italia vi può guardare fate schifo” tuona Roberta Carluccio che per via di alcuni stupidi si è vista rovinata un momento così bello.

RoberryC ha anche aggiunto anche una triste verità su questo grave episodio che le è successo come l’essere stata palpata mentre si è lanciata sulla folla in una live di un locale a Pescara in cui ieri sera era ospite. La triste verità é che alle donne spesso non è concesso il privilegio di comportarsi come vogliono. È vero anche che un episodio simile è accaduto anche a Blanco quando cantando tra la folla una fan gli ha toccato le parti intime. “È grave, non voglio sminuire cosa è successo (le molestie e il palpeggiamento ndr) ma me lo aspettavo” ha spiegato Roberta Carluccio sempre nelle sue storie Instagram.

La fitness model ha voluto rassicurare i suoi quasi 2 milioni di follower dicendo che sta bene anche se come possiamo immagine l’episodio non può che averla provata. Ha tenuto a precisare e a ringraziare lo staff del locale di Pescara in cui è avvenuto l’episodio di molestie durante il lancio sulla folla sottolineando quanto l’abbiano aiutata e siano stati gentili e professionali.