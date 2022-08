Terra amara 2 si farà? quando esce in Italia la seconda stagione

Terra amara è una serie TV turca ricca di drama. Un intricato intreccio di amori, tradimenti e morti violente.

Ci sarà Terra Amara 2? La seconda stagione della soap opera turca sarà disponibile in Italia. Quando uscirà? Ecco le tante domande che i fan del nuovo titolo del palinsesto di Canale 5 si stanno chiedendo.

Terra amara 2

Dal 4 luglio 2022 Canale 5 sta mandando in onda per la prima volta gli episodi della prima stagione di Terra Amara. Il successo è stato immediato nella fascia day time. Il pubblico si è mostrato particolarmente interessato alla complessa storia d’amore di Züleyha Altun e Yılmaz Akkaya.

Vogliono sapere come proseguirà e dunque se ci sarà Terra amara 2. Buone notizie, la serie turca è completa ed è andata in onda in Turchia dal 2018 al 2022. Tutti gli episodi sono stati girati e non vi è alcun pericolo che non vediate la conclusione di questa lunga e complessa storia, che avrà anche nuovi protagonisti col passare del tempo.

In Italia si è scelto di dividere le puntate in maniera diversa, ottenendone così 420 invece delle 141 andate in onda nel Paese d’origine. Per il momento sono in corso i 105 episodi della prima stagione, cui seguiranno gli 84 della seconda, i 117 della terza e i 114 della quarta e ultima.

Terra amara 2 trama

Yilmaz ha sposato Mijgan e resta sconvolto dallo scoprire che Zuleyha è stata costretta a sposare Demir, così da salvargli la vita. Non lo ha mai dimenticato e ha dovuto allontanarlo per il suo bene. L’uomo confronta Hunker ma quando sta per ucciderla colpisce Fekeli, che si frappone. Sua moglie partorisce nello stesso periodo di Zuleyha, che dà alla luce la prima vera figlia di Demir. Il suo primogenito è infatti di Yilmaz.

Viene poi allontanata dal marito, che la imprigiona e abusa di lei. Riuscita a fuggire, si riavvicina a Yilmaz, il che manda in depressione sua moglie, pronta al suicidio. Questo crea delle forti acredini con Behice, zia di Mijgan, che scopriremo essere anche in grado di uccidere. Zuleyha intanto confronta Demir e prova a farlo fuori. Lui sopravvive e lei finisce in cercere. Una volta fuori, dopo aver rischiato la vita a causa di Behice, si ritrova faccia a faccia con una Mijgan armata.

Terra amara 2 quando esce

Non vi è una data ufficiale per la messa in onda di Terra amara 2 su Canale 5. È possibile che i nuovi episodi vengano inseriti nel palinsesto a partire dalla seconda parte del 2023. Occorre avere ancora un po’ di pazienza per ottenere il quadro completo di questa complessa storia.