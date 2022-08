Romina Pierdomenico a Uomini e Donne com’era e chi corteggiava FOTO

Romina Pierdomenico 29 è la fidanzata di Ezio Greggio. Ricordate il suo percorso a Uomini e Donne? È cambiata tantissimo

Romina Pierdomenico oggi ha 29 anni, di lavoro fa la speaker per il programma Radio 105 Friends ed è ormai storica giovane fidanzata di Ezio Greggio, 68 anni. In molti ricordano che la modella ha partecipato a Uomini e Donne, precisamente è stata corteggiatrice nella stagione 2015-2016. L’allora 22enne Romina corteggiava il tronista Amedeo Barbato, titolare di un’agenzia assicurativa a Camposano, in provincia di Napoli e figlio del sindaco del Paese di cui è originario.

Il percorso della fidanzata di Ezio Greggio al dating show di Maria De Filippi fu breve ma intenso. Fu notata inizialmente allo speed date da Lucas Peracchi, prima che fosse scoperto per il suo accordo con Giulia Carnevali. Non fu portata in esterna subito dall’ex di Mercedesz Henger e così a percorso già consolidato iniziò ad uscire con lei Amedeo. Fece scalpore un’esterna al golf dove furono accusati di essere classisti da Lucas perché la Pierdomenico disse che non lo avrebbe portato a cena con i suoi amici. Per l’intero percorso venne punzecchiata da Jack Vanore per atteggiamento ritenuto altezzoso.



Romina aveva ai tempi di Uomini e Donne già un discreto curriculum in televisione: seconda classificata a Miss Italia 2012, edizione vinta da Giusy Buscemi, volto di Rai Gulp e tentatrice a Temptation Island nell’estate 2014 eliminata quasi subito. Probabilmente questa sua carriera televisiva influì molto sul suo percorso nel programma di Maria De Filippi come pregiudizio sui suoi reali sentimenti, oltre al fatto che il tronista assicuratore aveva frequentazione già avviata con l’altra corteggiatrice rivale. Dopo qualche esterna più fisica che mentale, Amedeo Barbato non scelse Romina Pierdomenico ma Sophia Galazzo perché lo prendeva anche caratterialmente.



Il tronista e la sua scelta usciti dal programma si lasciarono subito e qualche mese dopo in un’intervista rilasciata a Turchese Baracchi Amedeo disse di essersi pentito e che se fosse tornato indietro avrebbe scelto Romina Pierdomenico. Da sottolineare in questa avventura Uomini e Donne dell’attuale fidanzata di Ezio Greggio, il momento toccante in cui raccontò della morte di suo padre e di come mandava avanti la sua famiglia pur avendo solo 22 anni.