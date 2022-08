Nuovi tronisti uomini e donne 2022 chi sono i Federico

Federico N e Federico D sono i nuovi tronisti di Uomini e Donne di settembre 2022. Sul trono classico un ex corteggiatore

Il 19 settembre ricomincia Uomini e Donne e sono stati presentati i nuovi tronisti maschi di settembre 2022: Federico N e Federico D. L’ufficialità, dopo l’ultima registrazione del 31 agosto, è arrivata dalle anticipazioni su Instagram dei profili Witty Tv e del dating show di Maria De Filippi. I due Federico sono arrivati al Trono Classico dopo un’intera puntata dedicata alle nuove troniste donne Federica Aversano e Lavinia Mauro.

La casertana è un volto noto a Uomini e Donne è stata la non scelta di Matteo Ranieri che le preferì Valeria Cardone, salvo poi lasciarsi dopo nemmeno un mese di conoscenza. La collega di trono invece corteggiava Niccolò Brigante nel 2018, la cui scelta su Virginia Stablum. Non è accaduto lo stesso per i nuovi tronisti maschi del programma per scegliere l’anima gemella.



Federico Dainese è stato corteggiatore bruciato troppo presto di Veronica Rimondi, non c’era sintonia. Federico N invece non è mai stato a Uomini e Donne. Dunque un solo volto nuovo al dating show in questo autunno 2022 a dispetto degli spoiler che parlavano della redazione che cercava profili lontani dal piccolo schermo .

Nuovi tronisti 2022 chi è Federico N

È ufficiale, da quanto si apprende da Witty Tv, Federico N 25 anni è il nuovo tronista di Uomini e Donne a partire settembre 2022. È di Roma, di professione fa l’ingegnere aeronautico e si occupa della manutenzione degli aerei di linea. La sua famiglia è composta dalla mamma, una Wonder Woman, dal fratello e dalle sue sorelle più piccole, con una ha un rapporto simbiotico, l’altra è la mascotte di casa e fa la ballerina.

Non ha mai avuto rapporti con suo padre ed è stato complicato per il nuovo tronista fare l’uomo di casa e allo stesso divertirsi. Federico N cerca una donna forte, con una propria identità, una ragazza insomma che abbia determinati modi e parli in maniera scherza perché lui è una persona trasparente. Un difetto del nuovo volto di Uomini e Donne? È troppo fumantino per questo la sua donna deve essere fuoco ma allo stesso tempo saperlo supportare. Il sogno di Federico N è avere una famiglia da giovane e mettere su casa. Il suo motto è “sono una testa di c**** con una grande testa”.

Nuovi tronisti 2022 chi è Federico D

Federico D 25 anni di Genova, che di cognome fa Dainese, è il secondo nuovo tronista di Uomini e Donne di settembre 2022. È già una vecchia conoscenza del Trono Classico: la scorsa primavera era corteggiatore di Veronica Rimondi, salvo poi eliminarsi perché non c’era compatibilità mentre lei lo trovava freddo. Di professione fa l’odontotecnico da 5 anni nello studio di suo padre dentista ma la sua grande passione sono gli sport acquatici perché si condividono tante cose con i compagni come in famiglia.

È un pallavolista e ha anche vinto uno scudetto. Suo padre è molto severo e non gli fa mai complimenti invece è Federico D è cocco di mamma. Una curiosità su di lui? Quando mangia suda perché adora il cibo e il suo piatto preferito è la lasagna. In amore il nuovo tronista di Uomini e Donne è sfortunato perché diventa sottone e le ragazze se ne approfittano. L’ex corteggiatore di Veronica cerca una ragazza sincera che lo voglia per come è e non per i soldi che ha. Il motto di Federico D è “a quel paese la dieta”.