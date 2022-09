Giuni Russo non aveva marito: “amava una donna”

Giuni Russo è morta a 53 anni a causa di un cancro al cervello. Non ha mai avuto un marito, al suo fianco per 36 anni c’è stata Maria Antonietta Sisini

Giuni Russo non ha mai avuto un marito a dispetto di quanto si possa credere. “Stava con donna” Maria Antonietta Sisini, storica produttrice della cantante di Alghero e oggi presidente dell’associazione che porta il nome della grande artista. Una voce che non è mai stata ufficializzata, ma poco importa scavare nella vita sentimentale della voce Un’estate al mare. Un’artista come lei va ricordata per l’eredità artistica che ha lasciato ai posteri e non sul gossip se ha avuto un marito o meno. Giuni Russo amava una donna con cui ha trascorso 36 anni di vita. Maria Antonietta Sisini è infatti compagna di vita della cantante avvenuta quando aveva appena 53 anni di età il 14 settembre del 2004, a Milano, a causa di un tumore al cervello dopo 5 anni di malattia.

Tre anni fa c’è stato anche un episodio che ha visto protagoniste la donna che è stata vicino alla star di Alghero e la sua migliore amica Donatella Rettore. In un’intervista su Rai 1 a Vieni da Me, la cantante di Cobra si disse dispiaciuta di come era morta Giuni Russo e che “bisognava lasciare libera scelta a chi voleva soffrire fino all’ultimo” e chi no. La Sisini smentì queste dichiarazioni dicendo che l’artista che produceva e la Rettore non si sentivano da tempo e non poteva conoscere certi dettagli sulla chemioterapia.

Giuni Russo chi è Maria Antonietta Sisini

Maria Antonietta Sisini per l’ambiente della musica, ma mai ufficialmente, è stata la compagna di Giuni Russo per a 36 anni fino alla morte della celebre cantante. Di origini sarde, è nata a Sorso in provincia di Sassari. Fin da piccola ha coltivato la sua passione per la musica e gli strumenti musicali. Dopo gli studi scolastici e gli esordi in Sardegna, Maria Antonietta Sisini si trasferisce a Milano dove raggiunge il successo voce e chitarra con lo pseudonimo Shiver. Giuni Russo e la sua compagna di vita si conoscono nel 1969 in un locale del capoluogo lombardo e fu subito amore artistico. Giuni incantò Maria Antonietta e a sua volta venne affascinata dal modo magistrale con cui lei suonava la sua chitarra. Così iniziò a diventare produttrice della cantante che divenne un’iconica star con Alghero e Un’estate al mare. Proprio la musica di Alghero è stata composta da Maria Antonietta Sisini mentre il testo è Gianfranco Signori.

Successivamente le due sperimentarono nuovi generi musicali con Giuni Russo che diede vita ad una lunga collaborazione con Franco Battiato. L’artista in particolare anticipò la cosiddetta musica di confine presentando anche brani di world music e cimentandosi nel canto cabaret. In quegli anni la musica di Giuni Russo venne influenzata anche dalla conversione religiosa che da laica la spinse a stringere un forte legame con il Monastero delle Carmelitane di Milano. La compagna di vita di Giuni Russo oggi ha 73 anni di età e si occupa a tempo pieno dell’associazione Giuni Russo Arte di cui è presidente inoltre Maria Antonietta Sisini è impegnata nella produzione di canzoni postume dell’artista.