Sorelle al Limite è lo spin-off di Vite al Limite, concentrato su due sorelle in sovrappeso, Amy e Tammy Slaton. Com’è cambiata la loro vita?

Iniziamo col dire che il percorso di dimagrimento di Amy e Tammy Slaton è ancora in atto. Una trasformazione è già avvenuta ed è evidente, ma soltanto per una delle due sorelle. Di seguito scoprirete la loro storia, le grandi difficoltà fronteggiate e il traguardo incredibile raggiunto fino a questo punto da una delle due. Negli USA sono andate in onda ben tre stagioni, che hanno analizzato una fase cruciale della vita delle due.

Sorelle al Limite Amy e Tammy Slaton

Amy e Tammy Slaton sono due sorelle in grave sovrappeso. Vivono nella piccola cittadina di Dixon, in Kentucky. Le due convivono con il marito di Amy, Michael Halterman. Delle due la più autonoma è senza dubbio Amy, che è infatti quella impegnata in cucina, dove però spesso prepara cibi decisamente non salutari. Rivela alle telecamere di Sorelle al Limite, spin-off di Vite al Limite, d’avere svariate patologie dovute al suo peso, a partire dal diabete. Cartella clinica simile per sua sorella, che è stata ricoverata in ospedale, tenuta in vita dalle macchine, per ben due volte. Nel primo episodio del 2020 le vediamo parlare a pranzo con la madre Darlene, confessandole d’essere intenzionate a perdere peso per subire un intervento salva vita. La donna non è però d’accordo.

Le due sono giunte a pesare circa 400 kg l’una, il che escludeva per loro le chance di una vita normale e autonoma. Hanno così iniziato il delicato e complesso percorso indicato dal dottor Nowzaradan, noto come Dr. Now. Così come molti altri protagonisti del programma in sovrappeso, anche le due sorelle hanno spiegato d’aver avuto un’infanzia non facile, il che le ha spinte a sfogare rabbia e frustrazione sul cibo spazzatura. Riuscire a ottenere l’autorizzazione per il bypass gastrico è tutt’altro che facile e gli appassionati di Vite al Limite lo sanno bene. Il dottor Now non fa sconti a nessuno. Le due sembravano inizialmente ben intenzionate ma una delle due ha iniziato ad accusare un po’ tutti, evitando puntualmente di prendersi le proprie responsabilità. Tutto ciò ha rallentato enormemente il suo percorso.

Sorelle al Limite Amy e Tammy Slaton oggi: FOTO

Nel corso di tre stagioni è venuto fuori in maniera dettagliata il carattere delle due sorelle. Il pubblico ha chiaramente una favorita e si tratta di Amy. Quest’ultima ha infatti lavorato duramente per perdere peso e cambiare la propria vita, tornando autonoma e guardando al futuro. Le cose non sono andate esattamente così per sua sorella Tammy, invece. Quest’ultima è da tempo nel mirino dei fan del programma. Spesso arrogante e sempre pronta a criticare un po’ tutti, soprattutto sua sorella, evitando puntualmente di assumersi delle responsabilità. È riuscita a perdere peso ma la soglia accettabile è ben lontana. Il suo percorso dovrà essere soprattutto mentale, più che fisico.

Amy ha invece ottenuto ciò che voleva. Non intende fermarsi proprio ora, sia chiaro, ma ha già conquistato differenti traguardi, dimostrando una grande forza interiore. È dimagrita ben 150 kg, ma soprattutto è diventata mamma. Il peso ha sempre posto un freno a questo sogno ma le cose sono radicalmente cambiate. Ha dato alla luce il suo primogenito, Gage Deon Halterman, a novembre 2020. I medici le avevano però suggerito di attendere qualche anno dopo il bypass gastrico, ma lei ha volutamente messo in pausa il proprio percorso, così da coronare un sogno più grande. Nuovamente incinta, ha dato alla luce Glenn Allen Halterman il 5 luglio 2022. Avere due piccoli le ha dato nuova speranza e si è mostrata molto più positiva dinanzi alle telecamere. Si può dire abbia fatto la scelta giusta per la sua famiglia e per sé.

Gli appassionati sperano ora che Tammy, una volta lasciata la clinica di rehab in Ohio, vada a vivere da sola e non faccia più tanto affidamento su Amy. Le due si amano ma non è raro vederle litigare in maniera accesa. Nella terza stagione, inoltre, Tammy ha mostrato un grande risentimento nei confronti di Amy, dal momento che quest’ultima è riuscita a raggiungere gli obiettivi che lei ha per ora fallito.

