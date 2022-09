X Factor 2022 quando inizia su Tv8 e Sky Uno

X Factor, la data di inizio è sempre più vicina: scopriamo quando lo show musicale andrà in onda su Sky e TV8

E’ ormai tutto pronto per il via della 16ma edizione di X Factor, il talent show incentrato sulla musica molto popoloare ed apprezzato in Italia. Va in onda dal 2004 ed è di fatto la “copia” del format inglese The X Factor. La nuova edizione vedrà anche una nuova conduttrice e nuovi coach, pronti a dare la loro impronta agli allievi e regalare grande spettacolo.

Al timone dell’edizione ci sarà Francesca Michielin; la cantante è reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo nei panni di direttrice d’orchestra insieme ad Emma Marrone e le due hanno riscosso un grande successo. Per la Michielin, che si cimenterà in un nuovo ruolo, si tratta di un vero e proprio “ritorno a casa”, alle origini. Proprio sul palco di X Factor, infatti, si è fatta conoscere agli italiani raggiungendo poi la notorietà. Era il 2011 e vinse la quinta edizione del programma. Francesca Michielin sostituirà Ludovico Tersigni.

X Factor 2022, la data di partenza e i giudici

Se in conduzione ci sarà, come detto, Francesca Michielin, una vera e propria artista poliedrica, rivoluzione anche per quanto riguarda i giudici. Dopo tre anni di assenza c’è il ritorno di Fedez – che peraltro ha collaborato proprio con la Michielin in un Festival di Sanremo – ed il rapper è pronto a bissare il successo che ottenne nel 2014 con Lorenzo Fragola.

Al suo fianco tre new entry; si tratta dell’attrice Ambra Angiolini e dei cantanti Dargen D’Amico – diventato popolarissimo con la sua “Dove si balla” presentata all’ultima edizione del Festival – e Rkomi, anche lui reduce dalla rassegna canora italiana più importante e finito alla ribalta anche per la breve storia con Paola Di Benedetto.

Ma quando inizierà la nuova edizione di X Factor 2022? Se le audizioni per scegliere i concorrenti sono già partite lo scorso 4 giugno, il via del programma è previsto per il 15 settembre, giovedì, naturalmente in prima serata, alle 21.15. Ovviamente andrà in onda su Sky Uno, visibile tramite abbonamento alla tv satellitare (oppure scegliendo l’opzione della fibra) ma anche su NOW, la tv via streaming di Sky.

X Factor, però, sarà visibile anche a coloro che non siano in possesso di un abbonamento Sky. La trasmissione, infatti, andrà in differita su TV8 (al canale, appunto, numero 8) in chiaro a partire da mercoledì 21 settembre, naturalmente in prima serata. Appena sei giorni dopo la messa in onda della prima puntata. Audition, Bootcamp, Last Call e tutte le puntate del Live, quindi, saranno visibili a tutti con qualche giorno di ritardo. La finale, invece, com’è consuetudine, andrà in onda in diretta, sia su Sky uno che su TV8.