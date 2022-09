Rkomi fidanzata: chi è la fiamma del giudice di X Factor?

Rkomi fidanzata chi è la nuova fiamma del cantante, protagonista al momento come giudice di X Factor

Non accenna a cessare il momento d’oro di Rkomi, ormai sulla cresta dell’onda da più di un anno. Dalla pubblicazione del suo album Taxi Driver, un successo incredibile ancora in vetta alle classifiche, fino alla partecipazione a Sanremo e alla storia con Paola Di Benedetto. La storia con l’ex madre natura è terminata, ma il cantante, ora giudice di X Factor, pare aver ritrovato l’amore. C’è una nuova fiamma infatti nella vita della voce di Insuperabile: scopriamo tutto sulla donna.

Rkomi fidanzata: chi è la nuova fiamma del cantante

Il nuovo amore del cantante di Ossa rotte è DJ Silvie Loto. I due sono stati paparazzati insieme a cena a Firenze e la loro relazione sarebbe stabile, nonostante ultimamente Rkomi ha rivisto la sua ex fiamma. La pagina Instagram The Pipol Gossip ha infatti raccontato che il cantante di Taxi Driver ha rivisto Paola Di Benedetto a RTL 102.5, ma tra i due ormai la storia è chiusa e Rkomi è felice con la sua nuova fiamma.

Silvie Loto nella vita fa la dj. È originaria di Firenze, ma vive a Milano ed è una figura molto nota nei club e nelle discoteche milanesi e non solo, visto che per molti anni ha lavorato un una famosa discoteca di Roma: il club Goa. A unirli sono state le passioni per la moda e la musica e ora Rkomi e Silvie stanno costruendo al propria relazione. Nessun ritorno di fiamma invece con Paola Di Benedetto, con cui l’amore è finito e resta solo una bella amicizia.

Rkomi protagonista del momento

Come detto in apertura, il momento magico di Rkomi non solo non accenna a finire, ma sta continuando in maniera incredibile. Settembre è ricominciato alla grande per l’artista, protagonista della nuova edizione di X Factor nell’inedita veste di giudice e autore di moltissime strofe in uno dei grandi cd del mese. Rkomi è protagonista infatti del nuovo cd del producer Night Skinny, un’opera enorme che ha convogliato praticamente tutti i principali artisti della scena attuale, da Mahmood a Gué, Coez, Elisa fino appunto a Rkomi, presente in molte delle 21 tracce che compongono l’album.

Nuova musica e un nuovo ruolo da protagonista in televisione: per Rkomi è arrivato anche un nuovo amore, la ciliegina sulla torta per un momento davvero incredibile. Un presente pazzesco e un futuro ancora più luminoso: il cantante di Insuperabile sembra aver trovare la chiave del successo e ora non vuole smettere di essere al centro dell’attenzione.