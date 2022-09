Fate The Winx Saga 3 si farà: quando esce

Dopo l’enorme successo delle prime due stagioni, è impossibile non chiedersi se Fate The Winx Saga 3 si farà? Continuate a leggere e non resterete delusi.

I nuovi episodi di Fate The Winx Saga 2 hanno debuttato su Netflix in streaming venerdì 16 settembre. L’attesa è stata lunga, ben 20 mesi, ma con la pandemia abbiamo ormai ben compreso che i tempi di produzioni si sono allungati enormemente. I fan si stanno dedicando al binge watching ma intanto una domanda aleggia nella loro mente: Fate The Winx Saga 3 si farà?

Senza fare Spoiler, nella seconda stagione vediamo come la scuola riprenda sotto il severissimo sguardo di Rosalind. Il clima è decisamente cambiato e nei nuovi episodi ci accorgiamo di come siano anche aumentati i personaggi. Un salto in avanti nella produzione. Tornando alla storia, non vi è più traccia dei Bruciati dopo lo scontro con Bloom. Questo è servito a Rosalind per metterla alla prova, così da capire se realmente avesse dentro di sé quel potere primordiale che le fa gola. La Dowling è scomparsa e Silva è stato imprigionato per tradimento. La situazione peggiora nel momento in cui alcune fate iniziano a sparire nel cuore della notte. Le giovani amiche si rendono conto di come vi sia una terribile minaccia in attesa nelle tenebre.

Fate The Winx Saga 3 quando esce

Il marchio Winx è conosciuto in tutto il mondo, il che spiega l’immediato successo della prima stagione. Sul web fremevano i fan per i nuovi episodi e finalmente sono stati accontentati. Non mancano però nuove richieste. Tutti chiedevano con insistenza la presenza di Flora, che si pensava fosse stata sostituita da Terra. Nessun cambio nell’ordine del gruppo, invece. Negli episodi finali della prima stagione si scopre come le due siano cugine. Flora ha infatti fatto il suo esordio, con il volto di Paulina Chavez, nella seconda stagione. Ancora nessuna traccia però di Tecna, che gli appassionati sperano possa trovare spazio in Fate The Winx Saga 3.

La terza stagione si farà? Attualmente non vi sono conferme ufficiali ma il successo ottenuto e l’importanza del brand lasciano ipotizzare che la storia possa proseguire senza troppi intralci. Occorrerà attendere le prossime settimane, però, per poter avere un comunicato da parte della piattaforma streaming, chiamata a valutare i livelli d’apprezzamento del pubblico. Solitamente gli show vengono messi alla prova nei primi 28 giorni dal caricamento. Si può dire che in tal senso sia tutto nelle mani dei fan.

Considerando le incertezze che ancora aleggiando sul futuro della serie, proporre una data d’uscita è davvero complicato. Considerando quanto sia trascorso tra la prima e la seconda, è ragionevole pensare che il minimo attendibile sia un anno. Se tra circa un mese dovesse essere dato il semaforo verde alla terza stagione, non è da escludere un nuovo lancio tra settembre 2023 e l’inizio del 2024. Molto dipenderà dalla post-produzione, che di fatto è parte dei motivi che hanno portato a 20 mesi di distanza tra primo e secondo ciclo di episodi.