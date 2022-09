Quando inizia Amici 2022: orario e anticipazioni

Quando inizia Amici 2022: tutto ciò che si sa sulla nuovissima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi

Con l’arrivo di settembre stanno piano piano facendo il proprio ritorno sul piccolo schermo i programmi più amati e seguiti dagli italiani. Settembre è il mese perfetto per ricominciare e lo sa Canale 5, pronto a tornare alla grande con l’avvio di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, ai nastri di partenza da lunedì 19 settembre. Non finiscono qui le novità però, perché anche un altro amatissimo e seguitissimo reality di Canale 5 sta per iniziare, con un percorso molto lungo che si concretizzerà solo nel 2023.

Stiamo parlando chiaramente di Amici, giunto alla sua ventiduesima edizione e in partenza anch’esso nei prossimi giorni. Chiaramente, il talent show che ha visto il trionfo lo scorso anno di Luigi Strangis è ancora in fase embrionale: prima ci sarà tutto il lungo daytime, per arrivare solo nel 2023 alla sua fase cruciale: quella serale.

Quando inizia Amici 2022

Abbiamo già una data per l’inizio del daytime: si parte con la prima puntata domenica 18 settembre, dalle 14 alle 16:30 circa, per poi prendere l’appuntamento con l’appuntamento giornaliero nei giorni feriali a partire da martedì 20 settembre. In origine, la data d’esordio era quella del 19 settembre, come per Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip, ma poi esigenze di programmazione hanno portato allo slittamento. A ogni modo si andrà avanti con questo schema, ormai noto: daytime settimanale e poi appuntamento corposo ogni domenica, salvo ovviamente spostamenti e cambi di programmazione.

In attesa dunque che venga inaugurata ufficialmente questa nuova edizione di Amici, andiamo alla scoperta di alcune anticipazioni sul reality show. Sappiamo molto bene che nel cast degli insegnanti c’è stato un importante avvicendamento: fuori Anna Pettinelli, al suo posto Arisa come insegnante di cante. Un ritorno per la cantante di Controvento, già prof ad Amici 20. Novità anche tra i maestri di ballo, dove il coreografo Emanuel Lo, che ha preso parte negli anni a più riprese ad Amici come giudice, prende il posto di Veronica Peparini.

I nomi degli allievi invece saranno annunciati ufficialmente in occasione del primo daytime dell’anno domenica 18 settembre. Tanta attesa dunque per scoprire tutti i ragazzi e le ragazze che proveranno a raccogliere l’eredità di Luigi Strangis. Il cast che verrà svelato, però, non sarà quello definitivo: i casting per la ventiduesima edizione di Amici sono ancora aperti e quindi vedremo volti nuovi aggiungersi nel corso dei mesi, fino al tanto atteso arrivo del serale nel 2023, per cui ancora non c’è una data certa.