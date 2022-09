Chi era Margaret contessa di Snowdon

E’ il giorno del funerale della Regina Elisabetta II, scopriamo chi era Margaret, la contessa di Snowdon molto legata alla defunta sovrana

E’ il giorno dell’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II, con il funerale che, come da protocollo, si terrà dopo 10 giorni di lutto nazionale. La sovrana si è spenta lo scorso 8 settembre, lasciando di fatto la guida del Regno unito al figlio Carlo III.

La sovrana, vedova da poco più di un anno dopo la scomparsa dell’amato Principe Filippo, nella sua vita ha già dovuto sopportare diversi lutti. Tra questi quello della sorella minore, Margaret Rose, Sua Altezza Reale, la sorella minore della Regina.

Figlia di Giorgio VI del Regno Unito e di Elizabeth Bowes-Lyon, la donna si è spenta lo scorso 9 febbraio 2022 all’età di 71 anni al King’s Edward VII’s Hospital della capitale d’Inghilterra. La principessa, è nata in Scozia il 21 agosto del 1930 nel castello di Glamis, di fatto nella residenza materna. Chiamata Margot in modo affettuoso, un piccolo retroscena relativo alla sua nascita; per evitare che nei registri parrocchiali fosse la numero 13, la registrazione della venuta al mondo fu ritardata di molti giorni.

Margaret, contessa di Snowdon: la sua vita privata

Se sua sorella maggiore, Elisabetta II è poi salita al trono d’Inghilterra diventando la Regina più longeva con i suoi 70 anni di Regno, lei naturalmente non è mai diventata sovrana. Al momento della sua nascita era infatti al quarto posto nella linea di successione al trono. Salì improvvisamente al secondo posto al momento dell’abdicazione da parte di Edoardo VIII, suo zio, che lasciò la Corona per sposare una donna americana divorziata, tale Wallis Simpson. Di fatto, quasi un secolo prima del gesto di Harry, nipote della Regina.

A quel punto il padre divenne il nuovo Re e Margaret divenne Sua Altezza Reale, andando a vivere a Buckingham Palace. La principessa, insieme alla sorella Elisabetta, ha vissuto per un periodo anche nel castello di Balmoral, dove poi è defunta la Regina; è accaduto durante la Seconda Guerra Mondiale, con le due che rimasero in quella dimora, al freddo, fino al 1939, prima di tornare a due passi da Londra, nel castello di Windsor.

Molto legata alla sorella, ricoprì il ruolo di damigella d’onore al matrimonio di Elisabetta II con colui che poi diventò il Principe Filippo. Ed in una biografia pubblicata da Marion Crawford – ex governante reale – nel 1950 possiamo scoprire anche il carattere della principessa, descritta come una ragazza dedita agli scherzi ed al divertimento oltre che protagoniste di buffonate scandalose e divertenti.

La sua vita sentimentale non fu priva di sorprese e turbolenze; le fu negato di sposare Peter Townsend, revisore dei conti della Regina madre e divorziato. Alla sua unione non si oppose la sorella, appena incoronata, ma la Chiesa d’Inghilterra – non ammetteva il matrimonio con un divorziato – ed il Parlamento. Il 6 maggio 1960 sposò invece Antony Armstrong-Jones all’abbazia di Westminster.

Il matrimonio fu trasmesso in tv, il primo nella storia e 300 milioni di telespettatori lo seguirono; eppure gran parte delle famiglie straniere criticarono queste nozze perché Margaret sposò un fotografo. Due i figli, David e Lady Sarah nati rispettivamente il 3 novembre 1961 ed l’1 maggio 1964 prima del divorzio dal marito che si consumò nel 1978. Diverse le sue relazioni extraconiugali. Gli ultimi anni della sua vita, invece, furono costellati da malattie varie che, infine, la portarono alla morte.