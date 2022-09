Chi veste Orietta Berti al Grande Fratello Vip 7 i dettagli sugli abiti della cantante, che esordisce come opinionista del reality show di Canale 5

L’attesa è ormai giunta al termine: il Grande Fratello Vip riapre i battenti e lo fa con un’edizione molto attesa. Negli occhi abbiamo ancora l’incredibile show dello scorso anno: l’edizione più lunga di sempre, ben sei mesi di trame orchestrate dal sapiente stratega Alfonso Signorini. Ora, dopo la pausa degli scorsi mesi, la casa del Grande Fratello sta riaprendo i battenti e lo farà con un’edizione rinnovata e piena di sorprese.

I concorrenti di questa edizione del GF Vip si conosceranno in via ufficiale proprio nel corso della prima puntata, anche se ormai circolano moltissime anticipazioni che hanno un po’ smontato l’effetto sorpresa di Alfonso Signorini. Tra le novità più attese, però, e soprattutto confermate c’è la presenza della leggendaria Orietta Berti come opinionista. Negli ultimi anni la cantante di Finché la barca va sta tornando in auge e si sta ritagliando un posto di rilievo nel mondo della televisione: da Sanremo alla hit Mille con Fedez e Achille Lauro fino alle numerose comparse sul piccolo schermo. Ora siamo pronti a ritrovare la grande Orietta anche al Grande Fratello Vip, dove affianca Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista. La cantante ha sempre colpito per i suoi eccentrici look: ne ce ricordiamo molti davvero curiosi nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. La curiosità dunque riguarda anche i look con cui si presenterà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip e soprattutto da chi sono firmati.

Chi veste Orietta Berti al Grande Fratello Vip

I colorati e molto particolari outfit di Orietta Berti a Sanremo hanno portato la firma di Francesco Battaglia e della sua Rochart, azienda del ferrarese che si occupa da anni di vestire la cantante di Mille. Molto probabile dunque che questa collaborazione sia rinsaldata anche in occasione del Grande Fratello Vip 7, con Orietta Berti che dovrebbe dunque scegliere ancora una volta lo stilista ferrarese, con cui da anni ormai ha un legame professionale molto saldo e fortunato.

Non passa di certo inosservato il look di Orietta Berti, che in occasione del Festival di Sanremo ha letteralmente diviso l’opinione pubblico, tra chi ha considerato troppo eccentrica la sua scelta e chi invece l’ha apprezzata moltissimo, vedendo una ventata di freschezza e di originalità nei suoi outfit. Siamo sicurissimi che anche in questa sua nuova avventura Orietta Berti metterà in mostra i suoi particolari outfit, una scelta sicuramente avallata anche da Alfonso Signorini, un grande sostenitore della Berti. Il conduttore del GF Vip ha rivelato di aver desiderato da tempo la presenza della cantante al suo fianco al Grande Fratello Vip e ora ha portato a compimento il suo desiderio, ritrovandosi così a condividere questa nuova esperienza con un mito della musica italiana.