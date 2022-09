Uomini e Donne chi è il tronista Federico Nicotera: instagram

Uomini e Donne è pronto a ripartire con dei nuovi protagonisti: chi è il tronista Federico Nicotera, volto dell’edizione 2022/2023

Dopo la lunga pausa estiva Uomini e Donne sta finalmente tornando con una nuovissima edizione, ricca come al solito di emozioni e novità. Si parte martedì 20 settembre con un percorso lungo, che si articolerà in questa seconda parte di 2022 e poi nella prima metà del 2023. Come sempre, vedremo molti nuovi protagonisti tra i tronisti e i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici che si recheranno in studio. Torna la missione di trovare l’amore per le molte persone che si recano nel programma di Maria De Filippi e tra i primi che proveranno a perseguire il loro obiettivo c’è Federico Nicotera, uno dei nuovi tronisti di questa stagione di Uomini e Donne. È ovviamente alle stelle l’attesa per conoscere uno dei nuovi protagonisti dello show di Maria De Filippi, protagonista di questo primo troncone insieme a Federico Dainese, Lavinia Mauro Frontera e Federica Aversano. Non si tratta di una new entry assoluta del programma, visto che in passato è già entrato negli studi come corteggiatore di Sophie Codegoni: ora però è pronto a un ruolo di primo piano, in cui lo conosceremo molto meglio.

Uomini e Donne: chi è il tronista Federico Nicotera

Federico ha 25 anni e viene da Roma. Presentandosi, ha raccontato di essere cresciuto molto in fretta a causa delle situazioni che gli ha posto la vita, degli ostacoli che però ha sempre saputo superare. Nella vita Federico è un ingegnere aereonautico, nello specifico si occupa di rendere gli aerei idonei al volo. Il suo è un lavoro di grandissima responsabilità, che l’ha costretto a studiare e lavorare fuori e a farsi trovare pronto agli orari più disparati, ma è anche secondo lui un lavoro molto soddisfacente. La sfera lavorativa di Federico è questa, ma che dire della famiglia? L’ingegnere romano ha raccontato di essere cresciuto senza un padre, non avendo mai avuto un rapporto insieme a lui. Federico è cresciuto con la madre, un fratello e due sorelle.

L’assenza del padre ha plasmato a fondo il carattere di Federico, che sin da piccolo ha dovuto impegnarsi a casa per prendersi cura della sua famiglia e aiutare sua madre, che per lui è una vera e propria figura di riferimento, tanto da affibbiarle il soprannome “Wonder Woman”. Nella vita il nuovo tronista di Uomini e Donne si considera una persona molto esigente, trasparente e diretta. Oltre ai pregi, però, ha anche parlato dei difetti, ovvero il suo carattere fumantino che lo porta spesso a perdere le staffe. Nonostante ciò, però, Federico si considera una persona buona e di cuore.

Cosa cerca Federico a Uomini e Donne? Il tronista ha raccontato di volere una donna forte, con un’identità precisa, che sa cosa vuole nella vita. Il ragazzo sogna di costruire una famiglia presto, non vuole far passare troppo tempo, e nel rapporto cerca il confronto, anche a costo d litigare un po’. Ha le idee decise dunque il nuovo tronista, pronto a essere protagonista della nuova edizione di Uomini e Donne. Se nell’attesa volete conoscerlo meglio, il suo profilo Instagram è @federiconicotera1.