Amici 22 Rita Pompili: chi è la ballerina

Amici 22, la nuova ballerina di Alessandra Celentano è Rita Pompili: alla scoperta della bella 21enne che ha colpito l’insegnante di danza classica

Nella nuova classe di Amici 22, formata lo scorso 18 settembre – almeno per i telespettatori, considerato come siano registrate le puntate del pomeridiano – ha trovato posto anche Rita Pompili. Una ballerina che ha subito colpito per la sua eleganza nella danza ed il suo movimento sinuoso, tanto da stregare proprio lei, la più severa tra gli insegnanti, che quest’anno vedono il ritorno di Emanuel Lo dietro la cattedra al posto di Veronica Peparini (confermato, invece, Raimondo Todaro).

Ed anzi, proprio la Celentano le ha permesso di entrare nella scuola, considerato i due “no” degli altri due professori di ballo. Poco male per la Pompili, che ha provato ad entrare nella scuola proprio con un unico obiettivo, quello di entrare nella squadra di Alessandra Celentano. E la sua insegnante, durante le puntate del daytime, ha già avuto un colloquio con la sua ballerina, evidenziando i punti su cui lavorare, di fatto “l’asciugatura” del corpo, perché “gonfia” ricevendo in cambio la disponibilità al lavoro da parte della ragazza.

Amici 22, alla scoperta di Rita Pompili

Rita Pompili è una 21enne, nata il 10 agosto 2001, e sul web è Rita Danza il suo pseudonimo. Ballerina brillante e talentuosa, dotata di un corpo a detta della Celentano perfetto, con tutti i requisiti per poter essere una professionista, nella sua carriera è stata allieva dell’Accademia Step Danza, mentre solo pochi mesi fa ha partecipato al premio Pid – Premio Internazionale della Danza della città di Rieti.

Rita, che ha provato per la prima volta ad entrare nella scuola di Amici, è stata subito scelta dalla Celentano, come detto, realizzando così il suo più grande sogno. Peraltro Rita ha portato nella scuola anche l’attenzione verso il disturbo della dislessia.

Soffre di questa patologia la bella Rita e lo ha svelato spiegando di avere un braccialetto ad un braccio per riconoscere la destra dalla sinistra. Questo “problema”, l’ha portata ad un impegno maggire profuso nella danza rispetto a tutti gli altri ragazzi ma anche nel percorso scolastico.

Già, ma la bella Rita Pompili, è fidanzata? Della sua vita privata si sa poco o nulla. Sul suo profilo Instagram appare in compagnia di un ragazzo, ma non è dato sapere se sia il suo ragazzo. Di certo nella scuoa ha già attirato l’attenzione di Ndg, che l’ha applaudita al suo ingresso nella scuola.

Fatto notato da Maria De Filippi e soprattutto da Pio ed Amedeo, ospiti in quel frangent del programma, e lesti a prendere in giro i due ragazzi, parlando subito di “tresca”. Nell’occasione, però, Rita Pompili ha nicchiato. Vedremo se nelle prossime settimane tra i due nascerà qualcosa oppure terminerà tutto ancor prima di iniziare, con il focus rivolto soprattutto al loro lavoro all’interno della scuola più famosa d’Italia.