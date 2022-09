Giorgia Meloni è sposata? Lo spiega a Verissimo

Giorgia Meloni è sposata? Chi è il marito? Conosciamo meglio la prima Premier donna (prossima). Ecco chi è il padre di sua figlia.

Facciamo un passo indietro di un anno, quando Giorgia Meloni, Presidente di Fratelli d’Italia, si è raccontata in maniera onesta a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Lacrime e confessioni, passando dalla sua giovinezza alla famiglia che è riuscita a crearsi.

Si parla di lei sempre e soltanto sotto l’aspetto politico, com’è ovvio, ma vi è una normale vita privata alle spalle. La sua infanzia è stata segnata dall’assenza della figura paterna ma ha saputo rialzarsi. Quello che viene fuori da questa intervista è un ritratto inedito di uno dei personaggi più rilevanti della politica italiana nel bene e nel male: “Mia madre ha dovuto fronteggiare numerose difficoltà nella vita. Ha cresciuto due figlie da sola. A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. Mia sorella è stata invece la mia guida. Ancora oggi è l’unica con la quale ho un bisogno fisico di parlare al telefono per sfogarmi e chiacchierare. Non c’è nulla che non sappia di me”.

Giorgia Meloni marito: chi è

Nel 2015 Novella 2000 ha lanciato il primo servizio su Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. I due sono stati immortalati a cena tra carezze e baci. Lei già leader di Fratelli d’Italia e impegnata nella costruzione di un’immagine politica affidabile per il proprio zoccolo duro d’elettori, che oggi l’ha condotta a vincere le elezioni. Lui autore di programmi Mediaset, considerato come uno dei belli dell’azienda.

Non si trattava di un flirt, tutt’altro. Un amore vero che le ha donato quella che è stata probabilmente la gioia più grande della sua vita: sua figlia Ginevra. La piccola è nata sei anni fa e la Meloni ha raccontato d’aver subito numerosi attacchi in merito. Aveva annunciato d’essere incinta durante il Family Day. In quell’occasione in tanti non si sono risparmiati: “Tanti gli hater che mi hanno augurato di abortire. Chi fa il mio lavoro è abituato alle critiche. Gli insulti non li leggo e non mi fanno quasi più male. Quella cosa però l’ho patita. Mi sono sentita in colpa. Come se non fossi stata in grado di proteggerla, alla prima prova di maternità”.

Avrebbe voluto dare una sorella o un fratello alla sua bambina, conscia dell’importanza di questo legame. Sua sorella rappresenta un elemento fisso e cruciale nei suoi affetti ed è dura, ha spiegato, accettare che la sua Ginevra sia figlia unica. Guardandosi alle spalle, è però riuscita a costruire quella famiglia che le è mancata. La figura paterna che ha scelto per la sua bambina è ben diversa da suo padre. Lui è qui per restare e ha mostrato grande maturità nell’accettazione dell’enorme rilevanza della sua compagna: “Non soffre per il ruolo politico che ricopro. L’amore ha senso se riesci a fare squadra”.

Giorgia Meloni è sposata? Lei e Andrea non sono marito e moglie ma è come se lo fossero, anche se non vi è mai stata alcuna cerimonia che consacrasse il tutto. A Verissimo ha spiegato di credere fortemente nei principi del matrimonio, ma attualmente i due non ne parlano: “È come se le cose fossero già in equilibrio così come stanno”.