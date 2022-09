Il Collegio 7 quando inizia: nuova data e perché non va in onda

Il collegio 7 quando inizia: la nuova data della messa in onda dello show di Rai 2 e i motivi del cambiamento di programmazione

La settima edizione de Il Collegio era pronta a prendere il via martedì 27 settembre, ma all’improvviso i piani sono cambiati. Gli spettatori che non aspettavano altro che piazzarsi sul divano e godersi la nuova stagione dello show devono fare i conti con la delusione e attendere un altro po’ per il ritorno de il Collegio. L’inizio della settima edizione, infatti, del programma è stato posticipato da martedì 27 settembre a martedì 18 ottobre: un cambiamento consistente, che allunga l’attesa per il ritorno dello show di Rai 2. Non sono chiare le motivazioni che hanno portato a questo cambiamento nel palinsesto, ma fatto sta che i telespettatori dovranno portare ancora un po’ di pazienza per essere catapultati nel passato e seguire le avventure degli alluni protagonisti del Il Collegio. A tal proposito, in attesa dell’inizio posticipato quasi di un mese andiamo a scoprire i dettagli di questa settima edizione dello show di Rai 2.

Il Collegio 7: tutto ciò che c’è da sapere

Questa settima stagione del docureality di Rai 2 sarà ambientata nel 1958, sul finire degli anni ’50 che hanno riportato in Italia benessere e tranquillità dopo i travagliati anni dei due conflitti mondiali. Siamo ancora lontani dai moti di fine anni ’60, in un periodo come detto di stabilità in cui gli albori del progressismo s’iniziano a far vedere, ma devono ancora svilupparsi. Gli alunni che prendono parte allo show, dunque, verranno proiettati indietro di più di 60 anni e dovranno fare i conti con un percorso di studio che si articola tra discipline tradizionali e nuove materie che iniziano a emergere proprio in quegli anni.

Una delle novità più interessanti di questa settima stagione è il cambio della guardia in cabina di narrazione: la voce adibita a raccontare ciò che accade non sarà più quella di Giancarlo Magalli, ma al suo posto ci sarà un grande simbolo della Rai come Nino Frassica, il maresciallo Cecchini di Don Matteo. Come detto, l’appuntamento con Il Collegio 7 è stato rimandato al 18 ottobre, con lo show che andrà in onda poi fino al 15 novembre. Si può iniziare a familiarizzare però con la nuova stagione dello show grazie a Il Collegio – Le selezioni, finestra giornaliera di cinque minuti in onda dal 26 settembre al 7 ottobre, alle ore 20:25 su Rai 2. Poi l’appuntamento con l’inizio vero e proprio va al 18 ottobre, con la possibilità che vada in onda una doppia puntata nella prima settimana di programmazione, per recuperare un po’ di terreno perso e regalare agli spettatori un doppio appuntamento per premiarli della pazienza.

Attesa dunque per l’inizio de Il Collegio 7. Questi sono gli alunni che saranno protagonisti di questa edizione: Alessia Abuscia, Elisa Angius, Alessandro Bosatelli, Sofia Brixel, Davide Cagnes, Mattia Camorani, Davide Di Franco, Marta Maria Erriquez, Apollinaire Manfredi, Tommaso Maglietta, Zelda Nobili, Alessandro Orlando, Mattia Patané, Gabriel Rennis, Samuel Rosica, Priscilla Savoldelli,, Giada Scognamillo, Damiano Severoni, Luna Tota, Giulia Wnekowicz.