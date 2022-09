Nuove veline Striscia la Notizia chi è la bionda Anastasia Ronca

Striscia la Notizia presenta le sue nuove veline, e la biondaè Anastasia Ronca. Scopriamo tutto su di lei: età, fidanzato, Instagram.

Si aggiunge un nuovo nome alla lunga tradizione delle veline bionde di Striscia la Notizia, il popolare programma di Canale 5 che, nella veste della ballerina dai capelli d’oro, vanta nomi come Cristina Quaranta, Maddalena Corvaglia, Thais Souza Wiggers, Costanza Caracciolo e Mikaela Neaze Silva.

Scopriamo chi è allora Anastasia Ronca, la nuova velina bionda di Striscia, pronta al debutto nello show accanto alla collega Cosmary Fasanelli: per conoscere anche voi tutto ciò he sappiamo su di lei, non avete che da continuare a leggere l’articolo!

Anastasia Ronca a Temptation Island

22 anni, originaria di Somma Vesuviana (Napoli), Anastasia Ronca in realtà non è bionda naturale, come dimostrano le sue vecchie foto su Instagram, ma ha cambiato volentieri colore dei capelli per poter prendere parte alla nuova edizione di Striscia la Notizia.

Appassionata di ginnastica artistica, grazie all’influenza materna, la nuova velina bionda di Striscia abita da tre anni a Milano e sta cercando di farsi rapidamente strada nel mondo della tv italiana, dopo aver mosso i primi passi in quello della moda: in passato ha preso parte come ballerina a Colorado, rivestendo il ruolo di Miss Colorado nel 2019, ed è stata tra le tentatrici di Temptation Island. Ha infatti preso parte all’edizione 2021 del programma di Canale 5.

Nuova velina Anastasia Ronca fidanzato

Per quanto riguarda la sua vita privata, Anastasia Ronca è abbastanza riservata: l’anno scorso partecipò a Temptation Island come single, ma nel frattempo pare aver trovato un fidanzato. O almeno, così lascia intendere la foto pubblicata su Instagram lo scorso 1° gennaio, quando appare accanto a un uomo, di cui però non si vede il volto: c’è però il commento inequivocabile di un tale Adriano Lazzaro, che scrive “Amore mio”, aggiungendo un bel cuore.

Un indizio abbastanza evidente, anche se non sappiamo se dopo quasi dieci mesi la coppia sia ancora unita. Ma se vogliamo parlare di grande amore, nel cuore di Anastasia Ronca sembra esserci soprattutto Asya, la sua cagnolina, altra presenza ricorrente nelle foto social della nuova velina bionda di Striscia la Notizia, e sua assidua compagna di passeggiate per le vie di Milano.